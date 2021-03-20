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حسين المقهوي: ظهورنا أمام الفتح بهذا الشكل يتحمله المدرب

Time منذ 41 دقيقة
Views 1645
حسين المقهوي: ظهورنا أمام الفتح بهذا الشكل يتحمله المدرب

الرياض (صدى):
علق حسين المقهوي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خسارة فريقه أمام الفتح بدوري المحترفين.

وقال المقهوي:"أهدرنا فرص عديدة ولا أجد كلمات تعبر عن حالتنا اليوم، وظهورنا بهذا الشكل يتحمله المدرب"

وتابع:"الجميع يتحمل مسئولية نتيجة مباراة اليوم، نمر بظروف سيئة، مباراة وعدت يجب أن نحسن من مستوانا في المباريات المقبلة"

وأضاف:"ما نقدر نقول شيء للجماهير، خذلناهم، لكن إن شاء الله قادرين على التحسن بعد انتهاء فترة التوقف".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، حقق الفوز على ضيفه الأهلي، بنتيجة (4-1)، ضمن مباريات الجولة 24 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2020-2021.

Time واتساب
الفتح
الأهلي
حسين المقهوي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ، والله وصار عندنا استشاريه للعمليه الحميميه .. .. زغرطي يا انشراج ..
اسعد الدلخ
الرطرطه تكون بسبب الولاده..حيث بالغالب يرطررط رطرطه غير مقبوله للزوز.. ولا بأس بعملية شد للشنبر.. لاكن اليوم او بعد حين راح يرطرط من غير رجعه...
اسعد الدلخ
لا تظنون اني اتكلم رجماً بالغيب...؟ بل من علم اختصني الله به من بين البشر.. وكل ليله شياطين الجن ناشبين عندي وما يتركوني حتى انام... لاكن الله نصرني عليهم
محمد الدوسري
لاتقول خفة يد لاجاك ساحر هههههه
محمد الدوسري
لاتقول خفة يد لاجاك ساحر هههههه

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