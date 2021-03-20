حسين المقهوي: ظهورنا أمام الفتح بهذا الشكل يتحمله المدرب

الرياض (صدى):
علق حسين المقهوي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خسارة فريقه أمام الفتح بدوري المحترفين.
وقال المقهوي:"أهدرنا فرص عديدة ولا أجد كلمات تعبر عن حالتنا اليوم، وظهورنا بهذا الشكل يتحمله المدرب"
وتابع:"الجميع يتحمل مسئولية نتيجة مباراة اليوم، نمر بظروف سيئة، مباراة وعدت يجب أن نحسن من مستوانا في المباريات المقبلة"
وأضاف:"ما نقدر نقول شيء للجماهير، خذلناهم، لكن إن شاء الله قادرين على التحسن بعد انتهاء فترة التوقف".
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، حقق الفوز على ضيفه الأهلي، بنتيجة (4-1)، ضمن مباريات الجولة 24 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2020-2021.