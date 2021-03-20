بالفيديو.. الفتح يسحق الأهلي برباعية والاتفاق يكرر انتصاره على الفيصلي

طلال الغامدي (صدى):
فار فريق نادي الفتح على نظيره الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل هدفين للفتح اللاعب محمد مجرشي في الدقيقتين "12 ، 69"، وأخرز هدفين آخرين للفتح اللاعب كريستيان كويفا في الدقيقتين "36، 71 "، بينما تمكن اللاعب جلال عبسي من تسجيل الهدف الوحيد للأهلي في الدقيقة 84.
بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 31 نقطة، ويلاقي الفيصلي السبت 10 أبريل، بينما توقف الأهلي عند 35 نقطة، ويواجه الرائد الخميس 8 أبريل.
وكرر الاتفاق انتصاره على الفيصلي ذهابا وإيابا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل هدف الاتفاق الوحيد اللاعب وليد أزارو في الدقيقة 82، حيث رفع الاتفاق رصيده إلى 35 نقطة، ويواجه القادسية السبت 10 أبريل، بينما توقف الفيصلي عند النقطة الـ 30، ويلاقي الفتح في اليوم ذاته.