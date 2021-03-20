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بالفيديو.. الفتح يسحق الأهلي برباعية والاتفاق يكرر انتصاره على الفيصلي

Time منذ 13 دقيقة
Views 1399
بالفيديو.. الفتح يسحق الأهلي برباعية والاتفاق يكرر انتصاره على الفيصلي

طلال الغامدي (صدى):
فار فريق نادي الفتح على نظيره الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدفين للفتح اللاعب محمد مجرشي في الدقيقتين "12 ، 69"، وأخرز هدفين آخرين للفتح اللاعب كريستيان كويفا في الدقيقتين "36، 71 "، بينما تمكن اللاعب جلال عبسي من تسجيل الهدف الوحيد للأهلي في الدقيقة 84.

 

بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 31 نقطة، ويلاقي الفيصلي السبت 10 أبريل،  بينما توقف الأهلي عند 35 نقطة، ويواجه الرائد الخميس 8 أبريل.

 

وكرر ‏الاتفاق انتصاره على الفيصلي ذهابا وإيابا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف الاتفاق الوحيد اللاعب وليد أزارو في الدقيقة 82، حيث رفع الاتفاق رصيده إلى 35 نقطة، ويواجه القادسية السبت 10 أبريل، بينما توقف الفيصلي عند النقطة الـ 30، ويلاقي الفتح في اليوم ذاته.

Time واتساب
الأهلي
نادي الفتح

أحدث التعليقات

ا
المفروض ذكر اسم السوق وش المشكله لايوجد تشهير بالموضوع هو غلط ويتحمل الغلط حقه لن لم يلتزم باامر الدوله
abdul
الحمد لله ، الناس وعت وماعد يبهرها لهوكم ورالياتكم ونيك يا مناجكم ورقاصاتكم وطقاقاتكم وأوپراتكم . الناس صحت خلاص.
اسعد الدلخ
اسمعو تفسير سماحة فضيلة الدلخ.. قال الحق ... ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ  ... السحر انواع ومنه التخييل... لاكن ماهو التخييل...؟ لقد اخطأ من قبلي في تفسير معنى التخييل وأنه وهم .. التخييل هاهنا هو ان الجن حجبت اعين الناس عن عصي السحره وتشكلو ( وهم الشياطين على هيئة حيات تسعى )....لدي الحجه البالغه التي تثبت صحة تفسيري و اتحدى فيها علماء الانس مجتمعين
غضب
اتمنى القبض عليهم وجعلهم في الميدان العام لتعسدهم الناس وبعد ذلك ايدعهم السجن ١٥ سنة
abdul
وكل ڤايزرٍ بالڤيازرِ يقتدي . هذا ڤايزر للانسان وذاك ڤايزر للحيوان . واحد مكمل للثاني .

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