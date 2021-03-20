بالفيديو.. التعاون يضرب الشباب بالثلاثة

نواف السالم (صدى):
اكتسح التعاون مضيفه الشباب بنتيجة 3-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان، في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
و تمكن لاعب التعاون الباراغوياني كاكو من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 29 ، وواصل التعاون هجومه ونجح مدافعه أحمد عسيري بتعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 42 .
وعند الدقيقة 67 نجح الكاميروني توامبا مهاجم التعاون بتسجيل الهدف الثالث ، وعند الدقيقة 90+1 سجّل البرازيلي سيبا لاعب الشباب هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه تمريرة من زميله الارجنتيني غوانكا ليضع الكرة في الشباك.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 38 ليبتعد بالمركز الرابع، وبقي الشباب على رصيده السابق 45 ليبقى في المركز الثاني وبفارق الاهداف مؤقتاً عن الهلال الذي سيواجه ضيفه القادسية في وقتٍ لاحق اليوم.