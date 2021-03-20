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بالفيديو.. التعاون يضرب الشباب بالثلاثة

Time منذ ساعة
Views 1829
بالفيديو.. التعاون يضرب الشباب بالثلاثة

نواف السالم (صدى):
اكتسح التعاون مضيفه الشباب بنتيجة 3-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان، في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

و تمكن لاعب التعاون الباراغوياني كاكو من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 29 ، وواصل التعاون هجومه ونجح مدافعه أحمد عسيري بتعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 42 .

وعند الدقيقة 67 نجح الكاميروني توامبا مهاجم التعاون بتسجيل الهدف الثالث ، وعند الدقيقة 90+1 سجّل البرازيلي سيبا لاعب الشباب هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه تمريرة من زميله الارجنتيني غوانكا ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 38 ليبتعد بالمركز الرابع، وبقي الشباب على رصيده السابق 45 ليبقى في المركز الثاني وبفارق الاهداف مؤقتاً عن الهلال الذي سيواجه ضيفه القادسية في وقتٍ لاحق اليوم.

 

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الشباب
التعاون
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ، والله وصار عندنا استشاريه للعمليه الحميميه .. .. زغرطي يا انشراج ..
اسعد الدلخ
الرطرطه تكون بسبب الولاده..حيث بالغالب يرطررط رطرطه غير مقبوله للزوز.. ولا بأس بعملية شد للشنبر.. لاكن اليوم او بعد حين راح يرطرط من غير رجعه...
اسعد الدلخ
لا تظنون اني اتكلم رجماً بالغيب...؟ بل من علم اختصني الله به من بين البشر.. وكل ليله شياطين الجن ناشبين عندي وما يتركوني حتى انام... لاكن الله نصرني عليهم
محمد الدوسري
لاتقول خفة يد لاجاك ساحر هههههه
محمد الدوسري
لاتقول خفة يد لاجاك ساحر هههههه

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