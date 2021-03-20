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بالفيديو.. رحلة شحنات اللقاح من مطارات المملكة إلى التطعيم

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. رحلة شحنات اللقاح من مطارات المملكة إلى التطعيم

الرياض (صدى):
تحدث المدير الطبي لبرنامج لقاحات كورونا، الدكتور سامي المدرع، عن رحلة اللقاح حتى الوصول للمستفيد، حيث يُحفظ في فريزرات درجة حرارتها 86 درجة مئوية تحت الصفر، يستوعب كل منها 70 ألف جرعة، ويمكن حفظها بها حتى 6 أشهر.

وقال المدرع أنه عند حلول وقت استخدام اللقاح تُستخرج الكميات المطلوبة وتوضع في ثلاجات عادية، بدرجة حرارة 2 إلى 8 درجات مئوية، ثم خلال 3 ساعات تذوب اللقاحات.

وأضاف أنه تتم إزالة الغطاء من العبوة وتعقيم أنبوبة اللقاح قبل الحقن، ويتم تجهيز اللقاحات وفق العدد المطلوب، وتُخفف بمحلول ملحي، ويوضع على العبوة بيانات التحضير وتاريخ الانتهاء، ثم يُطعم الحاضرون في مركز اللقاحات.

Time واتساب
المملكة
التطعيم
شحنات اللقاح
الدكتور سامي المدرع

أحدث التعليقات

ا
المفروض ذكر اسم السوق وش المشكله لايوجد تشهير بالموضوع هو غلط ويتحمل الغلط حقه لن لم يلتزم باامر الدوله
abdul
الحمد لله ، الناس وعت وماعد يبهرها لهوكم ورالياتكم ونيك يا مناجكم ورقاصاتكم وطقاقاتكم وأوپراتكم . الناس صحت خلاص.
اسعد الدلخ
اسمعو تفسير سماحة فضيلة الدلخ.. قال الحق ... ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ  ... السحر انواع ومنه التخييل... لاكن ماهو التخييل...؟ لقد اخطأ من قبلي في تفسير معنى التخييل وأنه وهم .. التخييل هاهنا هو ان الجن حجبت اعين الناس عن عصي السحره وتشكلو ( وهم الشياطين على هيئة حيات تسعى )....لدي الحجه البالغه التي تثبت صحة تفسيري و اتحدى فيها علماء الانس مجتمعين
غضب
اتمنى القبض عليهم وجعلهم في الميدان العام لتعسدهم الناس وبعد ذلك ايدعهم السجن ١٥ سنة
abdul
وكل ڤايزرٍ بالڤيازرِ يقتدي . هذا ڤايزر للانسان وذاك ڤايزر للحيوان . واحد مكمل للثاني .

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