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معايير المعيشة الاستثنائية التي ستوفرها "نيوم" لكافة سكّانها

Time منذ ساعة
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معايير المعيشة الاستثنائية التي ستوفرها "نيوم" لكافة سكّانها

الرياض (صدى):
أوضح حساب "نيوم"، أن نحو مليون من سكان ‎نيوم سيعيشون حياةً سعيدة ومستدامة في كنف الطبيعة، فيما قدم لمحات عن معايير المعيشة الاستثنائية التي ستوفرها "نيوم" لكافة سكّانها.

 

ورد حساب "نيوم" على سؤال " هل تعلم أن الفواكه والخضراوات تُعد مصادر جيدة للألياف إضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية؟"، قائلا:"سوف تتضمن ‎نيوم آلاف الهكتارات من الحقول الزراعية التي ستلبي عن طريق الإنتاج المحلّي 100% من احتياجات سكانها من الفواكه والخضراوات لمساعدتهم في الحفاظ على صحتهم".

‏وأجاب حساب "نيوم"، على سؤال "هل تعلم أن سرعات الإنترنت العالية ترتبط ارتباطاً مباشراً بارتفاع معدل السعادة؟"، قال:" "ذا لاين" في ‎نيوم ستكون أول مدينة معرفية حقيقية توظّف شبكات الجيل الخامس وأحدث أنواع التقنية لتحسين جودة حياة السكّان ورفع معايير معيشتهم".

 

وقال "نيوم":" الأمر الذي سيخلق للسياح والسكان وفرةً من الأنشطة الترفيهية للاستمتاع بها"، ردا على سؤال"هل تعلم أن ‎نيوم سوف تتضمن 26,500 كيلومتراً مربعاً من البيئات الطبيعية بتضاريسها التي تتنوّع ما بين سلاسل الجبال المتعرّجة والشعاب المرجانية الغنيّة بألوانها؟".

 

‏وأكد:" نلتزم في ‎نيوم بتمكين السكان والزوار من الأخذ بزمام الأمور المعنيّة بصحتهم، لتكون رحلة الرعاية تفاعليّة ومحقّقة لأعلى معايير الصحة والرفاهية"، خلال الرد على سؤال"هل تعلم أن سهولة الوصول للرعاية الصحية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسعادة؟".

Time واتساب
نيوم
معايير المعيشة
الأنشطة الترفيهية

أحدث التعليقات

ا
المفروض ذكر اسم السوق وش المشكله لايوجد تشهير بالموضوع هو غلط ويتحمل الغلط حقه لن لم يلتزم باامر الدوله
abdul
الحمد لله ، الناس وعت وماعد يبهرها لهوكم ورالياتكم ونيك يا مناجكم ورقاصاتكم وطقاقاتكم وأوپراتكم . الناس صحت خلاص.
اسعد الدلخ
اسمعو تفسير سماحة فضيلة الدلخ.. قال الحق ... ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ  ... السحر انواع ومنه التخييل... لاكن ماهو التخييل...؟ لقد اخطأ من قبلي في تفسير معنى التخييل وأنه وهم .. التخييل هاهنا هو ان الجن حجبت اعين الناس عن عصي السحره وتشكلو ( وهم الشياطين على هيئة حيات تسعى )....لدي الحجه البالغه التي تثبت صحة تفسيري و اتحدى فيها علماء الانس مجتمعين
غضب
اتمنى القبض عليهم وجعلهم في الميدان العام لتعسدهم الناس وبعد ذلك ايدعهم السجن ١٥ سنة
abdul
وكل ڤايزرٍ بالڤيازرِ يقتدي . هذا ڤايزر للانسان وذاك ڤايزر للحيوان . واحد مكمل للثاني .

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