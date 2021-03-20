الأعداد السابقة للصحيفة

آخر تطورات إصابة اللاعب عبدالرحمن العبود بعد نقله إلى مستشفى ببريدة

Time منذ ساعة
Views 2568
آخر تطورات إصابة اللاعب عبدالرحمن العبود بعد نقله إلى مستشفى ببريدة

ماجد محمد (صدى):
كشف نادي الاتحاد، عن آخر تطورات إصابة اللاعب عبدالرحمن العبود، بعد نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم في أحد المستشفيات ببريدة.

وذكر حساب نادي الاتحاد على موقع "تويتر":"أجرى اللاعب عبدالرحمن العبود فحوصات طبية في أحد مستشفيات مدينة بريدة التي نقل إليها بعد إصابته خلال اللقاء".

 

وأشار:" الطبيب المعالج أوضح أن حالة اللاعب مستقرة ولا تدعو للقلق"، وجاءت الإصابة القوية للاعب الاتحاد  خلال الشوط الثاني من اللقاء، حيث سقط عليه زميله المدافع بقدمه خلال الارتقاء لإبعاد الكرة من منطقة جزاء الاتحاد، ليقوم بدهسه من عند منطقة الرقبة.

Time واتساب
نادي الاتحاد
مدينة بريدة
عبدالرحمن العبود

أحدث التعليقات

ا
المفروض ذكر اسم السوق وش المشكله لايوجد تشهير بالموضوع هو غلط ويتحمل الغلط حقه لن لم يلتزم باامر الدوله
abdul
الحمد لله ، الناس وعت وماعد يبهرها لهوكم ورالياتكم ونيك يا مناجكم ورقاصاتكم وطقاقاتكم وأوپراتكم . الناس صحت خلاص.
اسعد الدلخ
اسمعو تفسير سماحة فضيلة الدلخ.. قال الحق ... ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ  ... السحر انواع ومنه التخييل... لاكن ماهو التخييل...؟ لقد اخطأ من قبلي في تفسير معنى التخييل وأنه وهم .. التخييل هاهنا هو ان الجن حجبت اعين الناس عن عصي السحره وتشكلو ( وهم الشياطين على هيئة حيات تسعى )....لدي الحجه البالغه التي تثبت صحة تفسيري و اتحدى فيها علماء الانس مجتمعين
غضب
اتمنى القبض عليهم وجعلهم في الميدان العام لتعسدهم الناس وبعد ذلك ايدعهم السجن ١٥ سنة
abdul
وكل ڤايزرٍ بالڤيازرِ يقتدي . هذا ڤايزر للانسان وذاك ڤايزر للحيوان . واحد مكمل للثاني .

أخر الأخبار

بالفيديو.. التعاون يضرب الشباب بالثلاثة
بالفيديو.. التعاون يضرب الشباب بالثلاثة
Time منذ دقيقة Views 1015
بدور البراهيم .. انا مو عاجبني اطلع وجهي ولا راضيه
بدور البراهيم .. انا مو عاجبني اطلع وجهي ولا راضيه
Time منذ دقيقة Views 102
لقطات حصرية من تدريبات المنتخب السعودي عام 1998 م
لقطات حصرية من تدريبات المنتخب السعودي عام 1998 م
Time منذ دقيقتين Views 99
سبحان من انجاه
سبحان من انجاه
Time منذ دقيقتين Views 60
بالفيديو.. الفتح يسحق الأهلي برباعية والاتفاق يكرر انتصاره على الفيصلي
بالفيديو.. الفتح يسحق الأهلي برباعية والاتفاق يكرر انتصاره على الفيصلي
Time منذ 13 دقيقة Views 1387
الصحة: وصول الجرعات المعطاة من لقاح كورونا إلى 3 ملايين جرعة
الصحة: وصول الجرعات المعطاة من لقاح كورونا إلى 3 ملايين جرعة
Time منذ 23 دقيقة Views 1400
بلقيس فتحي: لم أتوقع نجاح أغنية "حالة جديدة".. وأسعدني الإيقاع الكويتي 
بلقيس فتحي: لم أتوقع نجاح أغنية "حالة جديدة".. وأسعدني الإيقاع الكويتي 
Time منذ 28 دقيقة Views 227
بالفيديو.. القبض على 13 موطن لارتكابهم جرائم سرقة ونشل وخدش للحياء
بالفيديو.. القبض على 13 موطن لارتكابهم جرائم سرقة ونشل وخدش للحياء
Time منذ 40 دقيقة Views 1455
كيدهن عظيم
كيدهن عظيم
Time منذ 52 دقيقة Views 386
ابعد عن الشر
ابعد عن الشر
Time منذ 54 دقيقة Views 463