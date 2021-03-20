آخر تطورات إصابة اللاعب عبدالرحمن العبود بعد نقله إلى مستشفى ببريدة

ماجد محمد (صدى):
كشف نادي الاتحاد، عن آخر تطورات إصابة اللاعب عبدالرحمن العبود، بعد نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم في أحد المستشفيات ببريدة.
وذكر حساب نادي الاتحاد على موقع "تويتر":"أجرى اللاعب عبدالرحمن العبود فحوصات طبية في أحد مستشفيات مدينة بريدة التي نقل إليها بعد إصابته خلال اللقاء".
وأشار:" الطبيب المعالج أوضح أن حالة اللاعب مستقرة ولا تدعو للقلق"، وجاءت الإصابة القوية للاعب الاتحاد خلال الشوط الثاني من اللقاء، حيث سقط عليه زميله المدافع بقدمه خلال الارتقاء لإبعاد الكرة من منطقة جزاء الاتحاد، ليقوم بدهسه من عند منطقة الرقبة.