شاهد.. كريم الأحمدي يوضح سر تعادل الاتحاد مع الرائد في مباراة اليوم 

طلال الغامدي (صدى):
كشف لاعب الاتحاد، كريم الأحمدي، عن سبب تعادل فريقه أمام الرائد بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الرابعة العشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال كريم الأحمدي خلال تصريحات تلفزيونية عقيل المباراة:"ظروف اليوم لم تكن جيدة، والفريق كان مجهدا بعد مباراة الفتح".
وأضاف لاعب الاتحاد:"النتيجة مرضية بعد حالة الطرد، ولعبنا مباراة اليوم بعشرة لاعبين فقط والحمد لله على النتيجة".
بهذه النتيجة؛ يضيف الاتحاد نقطة لرصيده ليصبح 42 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري ، والرائد يصل لـ29 نقطة في المركز الثالث عشر بعد تعادلهما في مباراة اليوم.