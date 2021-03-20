الرائد يخطف تعادل مثير أمام الاتحاد

نواف السالم (صدى):
تعادل الرائد أمام الاتحاد بهدف لمثله في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم السبت بملعب الملك عبدالله ببريدة، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الرابعة العشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز رومارينيو دا سيلفا هدف التقدم لفريق الاتحاد خلال الدقيقة 64 من صناعة فهد المولد، ولكن استطاع البديل كريم البركاوي إدراك التعادل لفريقه بتصويبة قوية سكنت شباك مارسيلو جروهي.
بهذه النتيجة؛ يضيف الاتحاد نقطة لرصيده ليصبح 42 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري ، والرائد يصل لـ29 نقطة في المركز الثالث عشر بعد تعادلهما في مباراة اليوم.