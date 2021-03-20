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الرائد يخطف تعادل مثير أمام الاتحاد

Time منذ 47 دقيقة
Views 1609
الرائد يخطف تعادل مثير أمام الاتحاد

نواف السالم (صدى):
تعادل الرائد أمام الاتحاد بهدف لمثله في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم السبت بملعب الملك عبدالله ببريدة، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الرابعة العشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز رومارينيو دا سيلفا هدف التقدم لفريق الاتحاد خلال الدقيقة 64 من صناعة فهد المولد، ولكن استطاع البديل كريم البركاوي إدراك التعادل لفريقه بتصويبة قوية سكنت شباك مارسيلو جروهي.

بهذه النتيجة؛ يضيف الاتحاد نقطة لرصيده ليصبح 42 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري ، والرائد يصل لـ29 نقطة في المركز الثالث عشر بعد تعادلهما في مباراة اليوم.

Time واتساب
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الرائد الاتحاد

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
بعيد عن هذا المعتوه وكلامه المروح.. ما هو السحر.....؟ السحر هو علم قذر تعلمه كفر وهو عباره عن كلام وطلاسم واعمال فيها كفر بالله وتقرب وتعبد لشياطين الجن... وبمقابل هذا فإن الشيطان يتسلط على المسحور باشياء كثيره ولا تصدق... ومن العجائب من شدة انتشار السحر في ال م غ.... بعض الامهات تعمل سحر لأبنتها العذراء حتى يفتح احد الكراش بالاغتصاب.. ومن طقوسهم استخدام الاقفال لعمل السحر...فاذا ضاع مفتاح القفل بقيت البنت بنت ولو بلغت السبعين... الشيطان ماسك نبطشيه ومعشش ببتاعها
المهم
الشرهه على الجريده اللي تجس النبظ تنشر لمثل هؤلاء
المهم
مسوي أخلاق عاليه يتقمص .السحر مذكور في القرآن الكريم.من انت حتى تنفي وجوده.
زا
اللقاح الصيني الهندي استرا زينكا اثبت فعاليته ضد وباء كورونا المستجد في قارة اسيا.
د محمد ماجد بخش
ما هي المغناطيسية النسبية هي نقطة ممثلة لدرجة ووحدة ومجموع وثقل وتأثير وبناء وإتحاد الذرات أو العناصر الممثلة بالذرات المختلفة في ما يعرف بالأيونات البسيطة والمركبة وما يعرف بالجزيئات والمركبات والمتراكبات ( المعقدات) وحتى الشقوق الحرة وما سميته جميعا بالوحدات المغناطيسية

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