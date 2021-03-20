شاهد.. لحظة إصابة لاعب الاتحاد " العبود " ونقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى 

طلال الغامدي (صدى):
تعرض لاعب نادي الاتحاد عبدالرحمن العبود، لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه لنظيره الرائد، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووجاءت الإصابة القوية للاعب عبدالرحمن العبود خلال الشوط الثاني من اللقاء، حيث سقط عليه زميله المدافع بقدمه خلال الارتقاء لإبعاد الكرة من منطقة جزاء الاتحاد، ليقوم بدهسه من عند منطقة الرقبة.
وظهر على عبدالرحمن العبود التأثر الشديد لعدم قدرته على الحركة، ما استدعى المسعفين للدخول سريعا وحمله وعلى نقالة إلى خارج الملعب، والذهب به إلى المستشفى، كما أظهرت لقطات تليفزيونية، أيضا دخول حامد البلوي، مدير الكرة بالفريق، إلى أرضية الملعب للاطمئنان على صحة اللاعب.