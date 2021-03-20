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كواليس جديدة عن الصيدلية الموزعة للقاح "فايزر"  بجدة 

Time منذ 22 دقيقة
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كواليس جديدة عن الصيدلية الموزعة للقاح "فايزر"  بجدة 

مكة المكرمة (صدى):
روى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، كواليس جديدة عن الصيدلية الموزعة للقاح "فايزر" في عسفان شمال شرق محافظة جدة.

وقال سعيد لغامدي:" هناك لغط حول الموضوع، فشركة فايزر Pfizer التي في الإعلان هي وحدة أعمال تابعة لـ Pfizer Animal Health، وهي إحدى شركات الأدوية التي تسعى إلى تقديم حلول كاملة لصحة الحيوان و البيطريين ومنتجي الثروة الحيوانية وأصحاب الحيوانات الأليفة".

ولفت إلى أن الشركة تعمل على ضمان توريد الأغذية الآمنة المستدامة في شتى بقاع العالم من لحوم الأبقار الصحية والأبقار الحلوب والدواجن والأسماك ومساعدة الكلاب والقطط والخيول للعيش حياة صحية أطول.

وأوضح أنها شركة تستثمر أكثر في البحث والتطوير بصحة الحيوان ولديها شبكة أبحاث وتطوير مكثفة مع مراكز البحث الرئيسية الكبرى في جميع القارات.

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مكة المكرمة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
لقاح فايزر

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
خالف تعرف... عض 🐕 سسلب تنشهر.. وستدخل التاريخ بأنك اول من عض سسلب
هيمو~☃️
ياكرهي لهم ذولا والله انا انبسط اذا طاح من الدباب
ابو ضياء الحربي
اذ تنفي السحر فانت لا تامن بالقران السحر مذكور بالقران
القرني،،، قاآآآهرهم 😎✌️
تنكر شي الله ذكره في محكم كتابه هذا مثل واحد يكلمني اول في الفيس يقول افك عنك السحر والحسد والعين قلت له لايكثر هرجك تقدر تفك لي واحد حظرني في الواتس 😂😂😂😂😂😂
هيمو~☃️
جيل تافه جداً مفيه شيء يضحك ابدددد

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