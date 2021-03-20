سبب غياب أحمد حجازي عن كلاسيكو الهلال

ماجد محمد (صدى):
يغيب لاعب الاتحاد أحمد حجازي عن كلاسيكو الهلال بسبب الإيقاف بعد طرده أمام الرائد، حيث أن الاتحاد يواجه يوم 9 أبريل القادم، فريق الهلال.
وكان أحمد حجازي، حصل على كارت أحمر، في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، من مباراة الاتحاد أمام الرائد، في الجولة 24 من مسابقة الدوري، بعدما عرقل مهاجم الفريق المنافس، الذي كان في طريقه للانفراد بحارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي.
يذكر أن إدارة الاتحاد كانت قد كثفت من مفاوضاتها في اليومين الماضيين، مع الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل منع حجازي، من الانضمام إلى منتخب الفراعنة.