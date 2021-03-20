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سبب غياب أحمد حجازي عن كلاسيكو الهلال

Time منذ 23 دقيقة
Views 1514
سبب غياب أحمد حجازي عن كلاسيكو الهلال

ماجد محمد (صدى):
يغيب لاعب الاتحاد أحمد حجازي عن كلاسيكو الهلال بسبب الإيقاف بعد طرده أمام الرائد، حيث أن الاتحاد يواجه يوم 9 أبريل القادم، فريق الهلال.

وكان أحمد حجازي، حصل على كارت أحمر، في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، من مباراة الاتحاد أمام الرائد، في الجولة 24 من مسابقة الدوري، بعدما عرقل مهاجم الفريق المنافس، الذي كان في طريقه للانفراد بحارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي.

يذكر أن إدارة الاتحاد كانت قد كثفت من مفاوضاتها في اليومين الماضيين، مع الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل منع حجازي، من الانضمام إلى منتخب الفراعنة.

Time واتساب
الهلال
الاتحاد
الرائد
أحمد حجازي

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
خالف تعرف... عض 🐕 سسلب تنشهر.. وستدخل التاريخ بأنك اول من عض سسلب
هيمو~☃️
ياكرهي لهم ذولا والله انا انبسط اذا طاح من الدباب
ابو ضياء الحربي
اذ تنفي السحر فانت لا تامن بالقران السحر مذكور بالقران
القرني،،، قاآآآهرهم 😎✌️
تنكر شي الله ذكره في محكم كتابه هذا مثل واحد يكلمني اول في الفيس يقول افك عنك السحر والحسد والعين قلت له لايكثر هرجك تقدر تفك لي واحد حظرني في الواتس 😂😂😂😂😂😂
هيمو~☃️
جيل تافه جداً مفيه شيء يضحك ابدددد

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