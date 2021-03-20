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الكشف عن موعد التعامد الثاني للقمر على الكعبة 

Time منذ 52 دقيقة
Views 1427
الكشف عن موعد التعامد الثاني للقمر على الكعبة 

مكة المكرمة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، ‏إن ظاهرة التعامد تحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة ‏المكرمة.

وأوضح ماجد أبو زاهرة، أن التعامد يكون في لحظة توسطه على خط زوالها، بعكس بقية ‏الأجسام السماوية، مبينا أن وقت التعامد سيكون عند الساعة ‏09:10 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.

 

وأشار:"التعامد سيكون القمر فيه على ‏ارتفاع 89.9 درجة ومضاء بنسبة 79.9% وهو في طور ‏الأحدب المتزايد، وسيبقى مشاهدا في سماء مكة إلى أن يغرب ‏عند الساعة 03:59 فجرًا".

 

وأكد أنه يمكن بهذه الظاهرة الفلكية تحديد اتجاه القبلة ‏لأي منطقة في العالم يشاهد فيها القمر في تلك اللحظة، لكنها غير ‏مفيدة للمناطق القريبة من مكة مثل، جدة والطائف.

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الكعبة
موعد التعامد الثاني للقمر

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
خالف تعرف... عض 🐕 سسلب تنشهر.. وستدخل التاريخ بأنك اول من عض سسلب
هيمو~☃️
ياكرهي لهم ذولا والله انا انبسط اذا طاح من الدباب
ابو ضياء الحربي
اذ تنفي السحر فانت لا تامن بالقران السحر مذكور بالقران
القرني،،، قاآآآهرهم 😎✌️
تنكر شي الله ذكره في محكم كتابه هذا مثل واحد يكلمني اول في الفيس يقول افك عنك السحر والحسد والعين قلت له لايكثر هرجك تقدر تفك لي واحد حظرني في الواتس 😂😂😂😂😂😂
هيمو~☃️
جيل تافه جداً مفيه شيء يضحك ابدددد

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