الكشف عن موعد التعامد الثاني للقمر على الكعبة 

مكة المكرمة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن ظاهرة التعامد تحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة.
وأوضح ماجد أبو زاهرة، أن التعامد يكون في لحظة توسطه على خط زوالها، بعكس بقية الأجسام السماوية، مبينا أن وقت التعامد سيكون عند الساعة 09:10 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.
وأشار:"التعامد سيكون القمر فيه على ارتفاع 89.9 درجة ومضاء بنسبة 79.9% وهو في طور الأحدب المتزايد، وسيبقى مشاهدا في سماء مكة إلى أن يغرب عند الساعة 03:59 فجرًا".
وأكد أنه يمكن بهذه الظاهرة الفلكية تحديد اتجاه القبلة لأي منطقة في العالم يشاهد فيها القمر في تلك اللحظة، لكنها غير مفيدة للمناطق القريبة من مكة مثل، جدة والطائف.