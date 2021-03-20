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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

Time منذ 57 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن السماء غائمة جزئيا على شمال وجنوب غرب المملكة، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 38 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 27 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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المملكة
الطقس
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
خالف تعرف... عض 🐕 سسلب تنشهر.. وستدخل التاريخ بأنك اول من عض سسلب
هيمو~☃️
ياكرهي لهم ذولا والله انا انبسط اذا طاح من الدباب
ابو ضياء الحربي
اذ تنفي السحر فانت لا تامن بالقران السحر مذكور بالقران
القرني،،، قاآآآهرهم 😎✌️
تنكر شي الله ذكره في محكم كتابه هذا مثل واحد يكلمني اول في الفيس يقول افك عنك السحر والحسد والعين قلت له لايكثر هرجك تقدر تفك لي واحد حظرني في الواتس 😂😂😂😂😂😂
هيمو~☃️
جيل تافه جداً مفيه شيء يضحك ابدددد

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