بيان من "الصحة العالمية" حول مأمونية لقاح أسترازينيكا الصيني ضد كورونا

وكالات (صدى):
أكدت منظمة الصحة العاالمية اليوم السبت مأمونية لقاح أسترازينيكا الصيني للمساعدة في التصدي لجائحة كورونا .
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أن التطعيم لا يزال أداة بالغة الأهمية للمساعدة في الوقاية من مزيد من حالات الإصابة والوفيات ومكافحة الجائحة .
وأضافت أن لقاح "أسترازينيكا" أُعطي حتى الآن لأكثر من 20 مليون جرعة في أوروبا، وأكثر من 27 مليون جرعة من لقاح "كوفيشيلد"، لقاح أسترازينيكا الذي يُنتجه المعهد الهندي للأمصال، في الهند.
وكانت اللجنة الفرعية المعنية بكورونا، التابعة للجنة الاستشارية العالمية المعنية بمأمونية اللقاحات في منظمة الصحة العالمية قد عقدت اجتماع إلكترونيًا يومي 16 و19 مارس الجاري لاستعراض المعلومات والبيانات المتاحة عن حالات جلطات الدم "الانصمام الخثاري" ونقص الصفيحات الدموية بعد باللقاح .