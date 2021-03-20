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بالصور.. القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بالباحة
منذ 40 دقيقة
1479
الباحة (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن ضبط قائد مركبة قام بممارسة التفحيط بمحافظة المندق في منطقة الباحة.
وأوضحت إدارة المرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
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المندق
أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
فترات أو حلقات تمثيل درجات الثقل والثقالة العددية المحورية وتمثيل حلقات التمثيل المغناطيسي أيضا عليها وتشكيل حلقات عددية بدائية وبنائية لاحقة ممثلة للثمانيات الثلاثة العددية والثقالية والمغناطيسية بدلالة فراغية موحدة منتظمة
د محمد ماجد بخش
وحدات العناصر العددية هي وحدات تمثيل درجات ثقل عددية محولة إلى درجات ثقالة عددية تمثل لدرجة فراغية محورية مكافئة تمثل لوحدة الثقل الكلية بدلالة وحدة تمثيل درجة الثقالة العددية
د محمد ماجد بخش
من الممكن تمثيل العدد ٨ لثلاثة ×٤ ٢٥-٢٨ & ٢٧-٣٠ & ٢٩-٣٢
علي
حسبي الله ونعم الوكيل على كل متهاون في الزكاة والدخل و في الاسكان صار لي ٥ شهور انتظر استرداد الضريبه و كل ما اتصل واشتكي يقولون بيتصلون عليك و على هالحال حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
٢٠×٨ تكفي بمعنى ٨× ٢٠ صف مكون من ٤+٤
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