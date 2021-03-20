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بالفيديو.. قصة مواطن حول سطح منزله لـ محمية وينتج 10 أنواع من الخضار

Time منذ ساعة
Views 1661
بالفيديو.. قصة مواطن حول سطح منزله لـ محمية وينتج 10 أنواع من الخضار

الرياض (صدى):
نجح شاب بشمال المملكة في تحويل سطح منزله لمزرعة خضار متنوعة يقطف منها محصولها اليومي من الخضروات معتمدا بذلك على تقنية الزراعة المائية.

وتحدث المواطن بدر الحامد عن تجربته قائلا" استغليت مساحة سطح المنزل الواسعة في إنشاء محمية تعمل على نظام ذكي ولاتحتاج لجهود.

وقال المواطن"تمكنت من تحويل السطح المهمل إلى بستان أخضر يسر الناظرين، وقمت بزراعة 10أنواع من الخضار والورقيات ".

وأضاف أن إنشاء المحمية استغرق سنة، وتعمل على نظام ذكي فإذا ارتفعت درجة الحرارة اشتغل التبريد "، مشيرا إلى أنه لايستخدم اي نوع من المبيدات حشرية.

وختم الشاب حديث قائلا"مع نجاح التجربة الزراعية في عامها الأول أفكر في التوسع بها وتحويلها لمشروع تجاري يعتمد على الزراعة المائية ".

Time واتساب
محمية
الخضار تقنية الزراعة المائية

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
خالف تعرف... عض 🐕 سسلب تنشهر.. وستدخل التاريخ بأنك اول من عض سسلب
هيمو~☃️
ياكرهي لهم ذولا والله انا انبسط اذا طاح من الدباب
ابو ضياء الحربي
اذ تنفي السحر فانت لا تامن بالقران السحر مذكور بالقران
القرني،،، قاآآآهرهم 😎✌️
تنكر شي الله ذكره في محكم كتابه هذا مثل واحد يكلمني اول في الفيس يقول افك عنك السحر والحسد والعين قلت له لايكثر هرجك تقدر تفك لي واحد حظرني في الواتس 😂😂😂😂😂😂
هيمو~☃️
جيل تافه جداً مفيه شيء يضحك ابدددد

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