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إغلاق 7 مساجد بعد ظهور حالات إصابة كورونا بين المصلين

Time منذ 50 دقيقة
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إغلاق 7 مساجد بعد ظهور حالات إصابة كورونا بين المصلين

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 7 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 41 يوماً 326 مسجداً تم فتح 311 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ومسجد واحد في مناطق (الشرقية , الحدود الشماليه , نجران , عسير).

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 5 مساجد في مناطق (الرياض , المدينة المنورة ، الباحة , تبوك ، القصيم)، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة الجميع.

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كورونا

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فترات أو حلقات تمثيل درجات الثقل والثقالة العددية المحورية وتمثيل حلقات التمثيل المغناطيسي أيضا عليها وتشكيل حلقات عددية بدائية وبنائية لاحقة ممثلة للثمانيات الثلاثة العددية والثقالية والمغناطيسية بدلالة فراغية موحدة منتظمة
د محمد ماجد بخش
وحدات العناصر العددية هي وحدات تمثيل درجات ثقل عددية محولة إلى درجات ثقالة عددية تمثل لدرجة فراغية محورية مكافئة تمثل لوحدة الثقل الكلية بدلالة وحدة تمثيل درجة الثقالة العددية
د محمد ماجد بخش
من الممكن تمثيل العدد ٨ لثلاثة ×٤ ٢٥-٢٨ & ٢٧-٣٠ & ٢٩-٣٢
علي
حسبي الله ونعم الوكيل على كل متهاون في الزكاة والدخل و في الاسكان صار لي ٥ شهور انتظر استرداد الضريبه و كل ما اتصل واشتكي يقولون بيتصلون عليك و على هالحال حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
٢٠×٨ تكفي بمعنى ٨× ٢٠ صف مكون من ٤+٤

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