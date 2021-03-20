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"آبل" تستبدل شاشة آيفون 11 مجانا

Time منذ 38 دقيقة
Views 1789
"آبل" تستبدل شاشة آيفون 11 مجانا

وكالات (صدى):
كشفت شركة "آبل" أن بعض شاشات هاتف "آيفون 11" قد تتوقف عن الاستجابة للمس بسبب مشكلة في وحدة الشاشة.

وأوضحت الشركة أن تاريخ تصنيع الأجهزة المتضررة يعود إلى الفترة من نوفمبر 2019 إلى مايو 2020.

وأعانت "آبل" عن إطلاقها خدمة تمكن مالكي هواتف "آيفون 11" المتضررة في الإمارات من استبدال هواتفهم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الدولة.

وذكرت الشركة أنه في حال ظهور هذه المشكلة يمكن استخدام أداة التحقق من الرقم التسلسلي المتوفرة على موقع الشركة للتأكد ما إذا كان الجهاز مؤهلاً للاستفادة من هذا البرنامج أم لا.

وأضافت الشركة أنه في حال تأثر المستخدم ودفع مبلغًا لإصلاح الجهاز، فيمكنه الاتصال بخدمة الزبائن في الشركة للاستفسار عن استرداد المبلغ.

 

Time واتساب
أبل
أيفون 11
شاشة آيفون

أحدث التعليقات

برق امصحا
فعلا الحب أعمى ..ما حصلت الا هذي الدبابة ههههههههههه
نبيل
لا بارك الله في كل من يأذي الناس
مسفر الغامدي
عليه من الله مايستحق هذا الهيس الاربد.... يتقوى ع ضعيفه
د محمد ماجد بخش
نحن الرواد فعلا فلماذا نتردد ونقصي من ترجل بزعم بهتان اضطرابه
ابو محمد 😎 ✍️
فيلنا عربي اصيل وعيونه كبيره .. .. حتى خرطومه اطول واضخم هههههههههههه .. عربي صميم ..

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