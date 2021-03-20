منع حضور الجماهير من خارج اليابان لأولمبياد طوكيو

وكالات (صدى):
قررت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 رسميًا، اليوم السبت، منع حضور الجماهير من خارج اليابان.
وكشفت وسائل إعلام، أن اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 قد قررت رسميًا عدم السماح للجماهير بدخول اليابان لحضور الأولمبياد.
وأكدت أن معظم المشجعين من خارج اليابان من المنتظر ألا يسمح لهم بحضور فعاليات هذه النسخة من الأولمبياد بسبب استمرار جائحة كورونا، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات هذه النسخة في 23 يوليو المقبل.
ومن جانبها، صرحت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو إن هناك رغبة في اتخاذ القرار قبل بدء رحلة الشعلة الأولمبية في 25 مارس الحالي، وسيتخذ القرار وسط مخاوف من عودة ظهور إصابات جديدة وزيادة حالات الإصابة بسلالات جديدة من فيروس كورونا في اليابان.