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منع حضور الجماهير من خارج اليابان لأولمبياد طوكيو

Time منذ 29 دقيقة
Views 1422
منع حضور الجماهير من خارج اليابان لأولمبياد طوكيو

وكالات (صدى):
قررت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 رسميًا، اليوم السبت، منع حضور الجماهير من خارج اليابان.

وكشفت وسائل إعلام، أن اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 قد قررت رسميًا عدم السماح للجماهير بدخول اليابان لحضور الأولمبياد.

وأكدت أن معظم المشجعين من خارج اليابان من المنتظر ألا يسمح لهم بحضور فعاليات هذه النسخة من الأولمبياد بسبب استمرار جائحة كورونا، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات هذه النسخة في 23 يوليو المقبل.

ومن جانبها، صرحت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو إن هناك رغبة في اتخاذ القرار قبل بدء رحلة الشعلة الأولمبية في 25 مارس الحالي، وسيتخذ القرار وسط مخاوف من عودة ظهور إصابات جديدة وزيادة حالات الإصابة بسلالات جديدة من فيروس كورونا في اليابان.

 

 

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اليابان
أولمبياد طوكيو

أحدث التعليقات

برق امصحا
فعلا الحب أعمى ..ما حصلت الا هذي الدبابة ههههههههههه
نبيل
لا بارك الله في كل من يأذي الناس
مسفر الغامدي
عليه من الله مايستحق هذا الهيس الاربد.... يتقوى ع ضعيفه
د محمد ماجد بخش
نحن الرواد فعلا فلماذا نتردد ونقصي من ترجل بزعم بهتان اضطرابه
ابو محمد 😎 ✍️
فيلنا عربي اصيل وعيونه كبيره .. .. حتى خرطومه اطول واضخم هههههههههههه .. عربي صميم ..

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