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بالفيديو.. ناصر حمود النافع ينعي والده بمقطع لكلمات مؤثرة له

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. ناصر حمود النافع ينعي والده بمقطع لكلمات مؤثرة له

سعيد العجل (صدى):
نعى ناصر حمود النافع، عضو اللجنة الإعلامية لمركز الملك سلمان للإغاثة، والده الراحل حمود محمد النافع بكلمات مؤثرة.

ونشر ناصر حمود النافع، عبر حسابه على موقع التدوين الصغير "تويتر" مقطع فيديو يحتوي على كلمات مؤثرة لوالده قبل وفاته؛ مما أثار تفاعل وتعاطف الكثيرين.

وكتب على الفيديو، معلقًا: "‏اللهم اغفر لوالدي حمود محمد النافع ووسع مدخله و آنس وحشته، اللهم يا رحمن يا رحيم يا واسع الغفران اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس".

 

Time واتساب
مركز الملك سلمان للإغاثة
حمود محمد النافع

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فترات أو حلقات تمثيل درجات الثقل والثقالة العددية المحورية وتمثيل حلقات التمثيل المغناطيسي أيضا عليها وتشكيل حلقات عددية بدائية وبنائية لاحقة ممثلة للثمانيات الثلاثة العددية والثقالية والمغناطيسية بدلالة فراغية موحدة منتظمة
د محمد ماجد بخش
وحدات العناصر العددية هي وحدات تمثيل درجات ثقل عددية محولة إلى درجات ثقالة عددية تمثل لدرجة فراغية محورية مكافئة تمثل لوحدة الثقل الكلية بدلالة وحدة تمثيل درجة الثقالة العددية
د محمد ماجد بخش
من الممكن تمثيل العدد ٨ لثلاثة ×٤ ٢٥-٢٨ & ٢٧-٣٠ & ٢٩-٣٢
علي
حسبي الله ونعم الوكيل على كل متهاون في الزكاة والدخل و في الاسكان صار لي ٥ شهور انتظر استرداد الضريبه و كل ما اتصل واشتكي يقولون بيتصلون عليك و على هالحال حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
٢٠×٨ تكفي بمعنى ٨× ٢٠ صف مكون من ٤+٤

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