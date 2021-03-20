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القبض على مواطن ومقيم إثر اعتدائهما وسلبهما مقيمة بالرياض

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القبض على مواطن ومقيم إثر اعتدائهما وسلبهما مقيمة بالرياض

الرياض (صدى):
على خلفية ما نشرته "صدى" عن  اعتداء رجل على امرأة  وسرقة حقيبتها فقد تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت ، من القبض على مواطن ومقيم إثر اعتدائهما وسلبهما مقيمة باكستانية.

ومن جانبه، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشرطة المنطقة من مقيمة باكستانية الجنسية، عن تعرضها للاعتداء والسلب، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض على مواطن آخر ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر.

وبين أن إجراءات الاستدلال الأولية تشير إلى تورطهما في الترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل ومساعدة الجاني في الهرب من الموقع باستخدام مركبتهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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الرياض
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لص
امرأة

أحدث التعليقات

برق امصحا
فعلا الحب أعمى ..ما حصلت الا هذي الدبابة ههههههههههه
نبيل
لا بارك الله في كل من يأذي الناس
مسفر الغامدي
عليه من الله مايستحق هذا الهيس الاربد.... يتقوى ع ضعيفه
د محمد ماجد بخش
نحن الرواد فعلا فلماذا نتردد ونقصي من ترجل بزعم بهتان اضطرابه
ابو محمد 😎 ✍️
فيلنا عربي اصيل وعيونه كبيره .. .. حتى خرطومه اطول واضخم هههههههههههه .. عربي صميم ..

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