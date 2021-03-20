حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
كشف اتحاد كرة القدم، عن أسماء حكام مباريات اليوم السبت من الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويأتي لقاء الرائد أمام الاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إدارة حكم الساحة خالد الطريس، فيما يشهد لقاء الاتفاق أمام الفيصلي صافرة حكم الساحة عبدالله الشهري.
ويلعب الفتح ضد الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تحت إدارة صافرة تركي الخضير، فيما يواجه الشباب نظيره التعاون ويدير المباراة الحكم ماجد الشمراني.
وتشهد مباراة الهلال أمام القادسية على استاد الأمير فيصل بن فهد صافرة حكم الساحة الزامبي، جاني سيكازوي، بينما يلعب النصر أمام الباطن على ملعب مرسول بارك، ويدير المباراة الحكم محمد الحربي.