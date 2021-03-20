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سبب تأجيل إطلاق القمر «شاهين سات»

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سبب تأجيل إطلاق القمر «شاهين سات»

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم السبت، سبب تأجيل عملية إطلاق 38 قمراً اصطناعياً، من بينها 3 أقمار عربية بينها القمر "شاهين سات"، إلى يوم غد الأحد.

ومن جانبه، صرح مدير "روسكوسموس" دميتري روغوزين؛ إن تأجيل عملية الإطلاق تمّ بعد تسجيل ارتفاع حاد في الضغط، بسبب الظروف المناخية، وذلك من أجل "عدم المخاطرة بها (الأقمار الاصطناعية)".

ومن الجدير بالذكر، أنه ستحمل مركبة "سويوز-2.1a" الروسية، 38 قمراً صناعياً لـ 18 دولة، بينها الدول العربية الثلاث المملكة والإمارات وتونس، ودول أخرى مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا والأرجنتين وإيطاليا.

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تأجيل إطلاق القمر السعودي17 "شاهين سات" على متن الصاروخ الروسي Soyouz2 الذي كان مقرراً اليوم، وسيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.

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تأجيل إطلاق القمر «شاهين سات»

 

 

Time واتساب
شاهين سات
القمر السعودي17
وكالة الفضاء الروسية

أحدث التعليقات

برق امصحا
فعلا الحب أعمى ..ما حصلت الا هذي الدبابة ههههههههههه
نبيل
لا بارك الله في كل من يأذي الناس
مسفر الغامدي
عليه من الله مايستحق هذا الهيس الاربد.... يتقوى ع ضعيفه
د محمد ماجد بخش
نحن الرواد فعلا فلماذا نتردد ونقصي من ترجل بزعم بهتان اضطرابه
ابو محمد 😎 ✍️
فيلنا عربي اصيل وعيونه كبيره .. .. حتى خرطومه اطول واضخم هههههههههههه .. عربي صميم ..

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