بيل غيتس يدافع عن نفسه: أنا بريء

وكالات (صدى):
دافع مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، خلال برنامجه "اسألني أي شيء" عن نفسه متحدثًا عن نظريات المؤامرة "المجنونة" وشرائح 5G التي قيل إنها زرعت في أجسام متلقي لقاحات فيروس كورونا.
وحاول بيل غيتس تجاهل بعض الأسئلة، ولكن ضغط مستخدمي الإنترنت بسبب مزاعم بأنه متورط في مؤامرة غامضة لزرع شرائح صغيرة في جسم متلقي لقاح كورونا، جعله يجيب.
وصرح مؤسس مايكروسوفت قائلا: "أنا بريء!"، مضيفا: "كل ما قيل عن شرائح 5G والرقائق الدقيقة جنوني جدا. لماذا أرغب في القيام بذلك؟"، لافتًا إلى أن "الأخبار الكاذبة" و"المعلومات المضللة" عبر الإنترنت هي "مشكلة كبيرة".
وأشار بيب غيتس، إلى أن "بعض المعلومات الخاطئة أكثر إثارة للاهتمام من الحقيقة، لذا يبدو أن القنوات الرقمية تضخم غرف الصدى بالحقائق السيئة".