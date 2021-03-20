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بيل غيتس يدافع عن نفسه: أنا بريء

Time منذ 45 دقيقة
Views 1690
بيل غيتس يدافع عن نفسه: أنا بريء

وكالات (صدى):
دافع مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، خلال برنامجه "اسألني أي شيء" عن نفسه متحدثًا عن نظريات المؤامرة "المجنونة" وشرائح 5G التي قيل إنها زرعت في أجسام متلقي لقاحات فيروس كورونا.

وحاول بيل غيتس تجاهل بعض الأسئلة، ولكن ضغط مستخدمي الإنترنت بسبب مزاعم بأنه متورط في مؤامرة غامضة لزرع شرائح صغيرة في جسم متلقي لقاح كورونا، جعله يجيب.

وصرح مؤسس مايكروسوفت قائلا: "أنا بريء!"، مضيفا: "كل ما قيل عن شرائح 5G والرقائق الدقيقة جنوني جدا. لماذا أرغب في القيام بذلك؟"، لافتًا إلى أن "الأخبار الكاذبة" و"المعلومات المضللة" عبر الإنترنت هي "مشكلة كبيرة".

وأشار بيب غيتس، إلى أن "بعض المعلومات الخاطئة أكثر إثارة للاهتمام من الحقيقة، لذا يبدو أن القنوات الرقمية تضخم غرف الصدى بالحقائق السيئة".

 

 

Time واتساب
مايكروسوفت
بيل غيتس

أحدث التعليقات

زا
فيلنا اصلي مو فيل تقليد صيني .
بندر الحربي
متأكدين..... وراعي الخبر واثق من نفسه. هههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدة البوزيترون حول وحدة النواة المضادة يكافيء تمثيل وحدة الإلكترون حول وحدة النواة سواء كانت حدة بروتون كما في ذرة عنصر الهيدروجين يتكلف تحضير جرام واحد من هذه المادة المضادة ١٠٠٠ مليون دولار ولا يمكنك الاحتفاظ بها ولا توظيفها لأنها فقاعة مغناطيسية لا تلبث وتتلاشى
د محمد ماجد بخش
لا يمكن فصل المادة إلى مادتين مضادة -الاحتفاظ بهما- إلا عند فناء المادة الثقالية وتحولها إلى مادة فراغية مغناطيسية حيث درجات الثبات الثقالي والمغناطيسي للوحدات المادية ( وحدات الكتلة تحت الذرية أو وحدات الكتلة الذرية أو وحدات العناصر فوق الذرية )
زاي
رحم الله الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز.

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