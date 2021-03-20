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الكشف عن هوية سناء أحمد التي تصدر خبر وفاتها الترند في المملكة

Time منذ ساعة
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الكشف عن هوية سناء أحمد التي تصدر خبر وفاتها الترند في المملكة

الرياض (صدى):
أثار نبأ وفاة سناء أحمد، ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تصدر قائمة الترند على موقع تويتر في المملكة، صباح السبت، وسط تساؤلات عدة عن هويتها.

ودشن نشطاء هاشتاج بعنوان "سناء أحمد في ذمة الله"؛ حيث قال البعض أن سناء أحمد ليست فنانة ولا مشهورة وإنما هي والدة لأحد المغردين على موقع "تويتر"، وقد فعل الهاشتاغ من باب الواجب وتقديم التعزية لها؛ لتنهال رسائل المواساة على رحيل هذه السيدة، وكتب الذين يعرفونها أنها تركت خلفها إرثاً كبيراً من الأخلاق والمعاملة الحسنة.

وأشاد المغردون بأخلاقها طوال حياتها التي عاشتها وتربيتها لأولادها؛ حيث كتب البعض أنها فارقت الحياة بشكل مفاجئ "موت الفجأة" ، واستذكروا العديد من الأشخاص الذين غيبهم الموت بهذه الطريقة، مترحمين على الجميع.

 

 

Time واتساب
تويتر
المملكة
هاشتاج
الترند
سناء أحمد في ذمة الله
وفاة سناء أحمد

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا يمكن فصل المادة إلى مادتين مضادة -الاحتفاظ بهما- إلا عند فناء المادة الثقالية وتحولها إلى مادة فراغية مغناطيسية حيث درجات الثبات الثقالي والمغناطيسي للوحدات المادية ( وحدات الكتلة تحت الذرية أو وحدات الكتلة الذرية أو وحدات العناصر فوق الذرية )
زاي
رحم الله الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز.
منيف آل ناصر
نصراوي قسم بلله قولك في ديره وفعلك في والدلال والشواهد كثيره الحماس مطلب ام ماذكرت انت ابخص والمريسل وشلته ماهي محسوبه على النصر قل غيرها
عبدالرحمن
الجاهل عدو نفسه وكما يقال الفرق بين الجاهل والحمار، أن الحمار يستـفاد منه.
ع. س. ع
اتوقعها تاريخية للزعيم في القادسية وانا احترم القادسية ولا بد أن يلعب زعيم آسيا باحترام الخصم وفريق القادسية فريق محترم ولكن بأذن الله فوز الهلال بأكثر من هدفين أو ثلاثة

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