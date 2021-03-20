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السديس يحث منسوبي شؤون الحرمين على سرعة أخذ لقاح كورونا

Time منذ ساعة
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السديس يحث منسوبي شؤون الحرمين على سرعة أخذ لقاح كورونا

نايف السالم (صدى):
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جميع منسوبي الرئاسة والوكالة وقاصدي الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة سرعة أخذ لقاح كورونا حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.

وقال السديس: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين-حفظها الله- وفرت كافة الوسائل للحفاظ على صحة الموطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء منذ بداية الجائحة حيث ضحت بكل شيء ووفرت كافة الامكانات من أجل سلامتهم.

وبين بأن حكومتنا الرشيدة-حفظها الله- وفرت اللقاحات اللازمة لتحصين المواطنين والمقيمين من فايروس كورونا وسخرته مجاناً وتوفيره في الكثير من المراكز وسهلت حصوله .

ودعا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان آل سعود-حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية وان يديم على بلادنا الحرمين الشريفين نعمة الأمن والأمان.

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السديس
المسجد النبوي
المسجد الحرام
الحج والعمرة
لقاح كورونا
الرئيس العام لشؤون الحرمين

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا يمكن فصل المادة إلى مادتين مضادة -الاحتفاظ بهما- إلا عند فناء المادة الثقالية وتحولها إلى مادة فراغية مغناطيسية حيث درجات الثبات الثقالي والمغناطيسي للوحدات المادية ( وحدات الكتلة تحت الذرية أو وحدات الكتلة الذرية أو وحدات العناصر فوق الذرية )
زاي
رحم الله الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز.
منيف آل ناصر
نصراوي قسم بلله قولك في ديره وفعلك في والدلال والشواهد كثيره الحماس مطلب ام ماذكرت انت ابخص والمريسل وشلته ماهي محسوبه على النصر قل غيرها
عبدالرحمن
الجاهل عدو نفسه وكما يقال الفرق بين الجاهل والحمار، أن الحمار يستـفاد منه.
ع. س. ع
اتوقعها تاريخية للزعيم في القادسية وانا احترم القادسية ولا بد أن يلعب زعيم آسيا باحترام الخصم وفريق القادسية فريق محترم ولكن بأذن الله فوز الهلال بأكثر من هدفين أو ثلاثة

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