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"الصحة" توضح الحالات التي يجب فيها زيارة الطبيب بعد تلقي اللقاح

Time منذ 20 دقيقة
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"الصحة" توضح الحالات التي يجب فيها زيارة الطبيب بعد تلقي اللقاح

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أن معظم الأعراض الجانبية للقاح كورونا خفيفة إلى متوسطة كالصداع والإرهاق وارتفاع الحرارة قليلاً ويمكن التغلب عليها بالكمادات وتناول خافض للراحة مثل " باراسيتمول " واتباع نمط حياة صحي .

وأضافت وزارة الصحة أنه في حل استمرار الأعراض لمدة من 5 إلى 7 أيام يجب زيارة الطبيب ، كما يجب تسجيل أي أعراض يشعر بها الشخص لمدة ثلاث أسبابيع بعد اللقاح وإذا شعر الشخص بأي حالة صحية أخرى عليه أن يتوجه إلى الطبيب .

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاح آمن داعية الجميع إلى سرعة تلقيه للوقاية من هذا الفيروس الخطير وعدم الإنسياق وراء الشائعات .

 

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وزارة الصحة
كورونا
لقاح كورونا

أحدث التعليقات

ابوبدر
السم الزعاف امريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا مستخدمين دول العالم لتنفيذ اجنداتهم وحسب مصالحهم ومخلينهم مثل القرابين في اي لحظة يقدمون دولة من دول العالم كقربان يضحون فيها.
د محمد ماجد بخش
الارتباط نووي بين الذرات في الجزيئات
نوال
كاتب الخبر خيرررر ارتطم رأسها بسور؟؟ هو اللي ضرب راسها بالجدار عامدا متعمدا والحرمة ماتحركت بعدها الله يستر عليها وش صار لها
ابوبدر
خلاص الدول العربية والاسلامية المدعية للدين صارت مراح للخراب وقلة الادب والحياء ومرتع للفساد والبعد عن الدين نسأل الله العافية والسلامة والدليل شف وش جالس يحصل بينهم ضروب وحروب وفساد ديني ومالي غير ان الوباء اخذ نصيبه منهم ولا زال وغيره وغيره من الايات اللي ربي جالس يرسلها ولكن لا يتعظون ✋😔
د محمد ماجد بخش
العيب في إقصاء د محمد ماجد بخش بزعم اضطرابه يكمن في التحايل على نتائج أبحاثه ومحاولة صدها لإنقاذ الأكاديمية التقليدية ( الكلاسيكية ) التي تتخذ من الجامعات مناصب قيادية ومراكز وظيفية ومصادر قوة شخصية

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