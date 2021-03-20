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التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة الأربعاء المقبل

Time منذ 30 دقيقة
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التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة الأربعاء المقبل

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة بأن مكة المكرمة ستشهد مساء يوم الأربعاء 11 شعبان 1442 الموافق 24 مارس 2021 (حسب تقويم أم القرى) التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة هذا العام في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

تحدث ظاهرة التعامد عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة ويكون في لحظة توسطه على خط زوالها وهذا بعكس بقية الاجسام السماوية ، فحركة القمر سريعة جدا ومتغيرة بين لحظة واخرى ، فهو يقطع لحركة ميلانه في المتوسط ستة درجات تقريبا خلال 24 ساعة، إضافة أن عدد مرات تعامد القمر تعتبر قليلة مقارنة بعدد مرات دورانه حول الارض في السنة والبالغة 12 دورة.

القمر سيشرق بأفق مكة المكرمة عند الساعة 02:18 بعد الظهر (11:18 صباحا بتوقيت غرينتش) ويستمر في حركته إلى ان يبلغ ميله عرض مكة ومتوسطا خط زوالها “التعامد” عند الساعة 09:10 مساءً ( 06:10 مساءً بتوقيت غرينتش).

وسيكون على إرتفاع (89.9 درجة) وقرصة مضاء بنسبة (79.9 %) في طور الأحدب المتزايد وعلى مسافة 381.811 كيلومتر ، وسيبقى مشاهدا في سماء مكة إلى أن يغرب عند الساعة 03:59 فجرا (12:59 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

إن ظاهرة التعامد توضح دقة الحسابات لحركة الاجرام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة إضافة لذلك يمكن بهذه الظاهرة الفلكية في تحديد اتجاه القبلة.

ان طريقة استخدام هذه الظاهرة في تحديد ” القبلة” تتم من خلال قيام الشخص بالاتجاه للقمر وجعله امام ناظره تماماً حينها سيكون متجه للقبلة بالضبط، وهذه التجربة تصلح لأي منطقة في العالم يشاهد فيها القمر في تلك اللحظة لكنها غير مفيدة للمناطق القريبة من مكة مثل جدة والطائف وعسفان وكل المناطق التي يقل بعدها عن درجة واحدة من مكة المكرمة.

للحصول على نتائج علمية دقيقه يفضل إستخدام جهاز “الثيودوليت” الذي يستخدم في اعمال مسح الارض ولقياس الزوايا الصغيرة في الافق ولقياس مسافات سمت الراس ولقياس الزاوية التي تتكون من تقاطع سطع عمودي ثابت وسطح عمودي يمر في احد الأجسام السماوية.

جدير بالذكر أن هذا التعامد للقمر سيحدث بعد 54 يوم و 20 ساعة و 26 دقيقة من التعامد الأول بالتزامن مع مرحلة البدر المكتمل- منتصف شهر جمادى الآخرة – 29 يناير الماضي.

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جدة
الجمعية الفلكية بجدة
الكعبة المشرفة
القمر
التعامد الثاني

أحدث التعليقات

ابوبدر
السم الزعاف امريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا مستخدمين دول العالم لتنفيذ اجنداتهم وحسب مصالحهم ومخلينهم مثل القرابين في اي لحظة يقدمون دولة من دول العالم كقربان يضحون فيها.
د محمد ماجد بخش
الارتباط نووي بين الذرات في الجزيئات
نوال
كاتب الخبر خيرررر ارتطم رأسها بسور؟؟ هو اللي ضرب راسها بالجدار عامدا متعمدا والحرمة ماتحركت بعدها الله يستر عليها وش صار لها
ابوبدر
خلاص الدول العربية والاسلامية المدعية للدين صارت مراح للخراب وقلة الادب والحياء ومرتع للفساد والبعد عن الدين نسأل الله العافية والسلامة والدليل شف وش جالس يحصل بينهم ضروب وحروب وفساد ديني ومالي غير ان الوباء اخذ نصيبه منهم ولا زال وغيره وغيره من الايات اللي ربي جالس يرسلها ولكن لا يتعظون ✋😔
د محمد ماجد بخش
العيب في إقصاء د محمد ماجد بخش بزعم اضطرابه يكمن في التحايل على نتائج أبحاثه ومحاولة صدها لإنقاذ الأكاديمية التقليدية ( الكلاسيكية ) التي تتخذ من الجامعات مناصب قيادية ومراكز وظيفية ومصادر قوة شخصية

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