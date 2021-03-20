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البيت الأبيض يعلق على واقعة سقوط بايدن أثناء صعوده سلم الطائرة

Time منذ 35 دقيقة
Views 1785
البيت الأبيض يعلق على واقعة سقوط بايدن أثناء صعوده سلم الطائرة

واشنطن (صدى):
علقت كارين جان بيير، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، على واقعة سقوط الرئيس جو بايدن، بعد أن تعثر أثناء صعوده الدرج على متن طائرة الرئاسة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وصرحت بيبر، أثناء إحاطة الصحفيين على متن الطائرة في طريقهم إلى أتلانتا: "كما تعلمون، الجو عاصف جدًا بالخارج، والرياح شديدة. لقد كدت أن أصعد الدرج بنفسي. إنه بخير 100٪".

وفي السياق نفسه، لم تقل جان بيير ما إذا كان بايدن قد أصيب في القدم التي كُسرت مؤخرًا، فيما أضافت: "إنه يقوم بعمل رائع. كل ما يمكنني قوله هو أنه بخير. إنه يستعد للرحلة اليوم ويقوم بعمل رائع".

وتعثر بايدن وهو يتسلق درجات سلم الطائرة، في البداية بدا وكأنه يتعثر، ثم ينهض، ثم يتعثر مرة ثانية، وكافح من أجل النهوض للمرة الثانية لفترة وجيزة، قبل يصطدم بالدرج.

وكان جو بايدن، قد أصيب بكسر في قدمه في نوفمبر الماضي، بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ 78 وفوزه برئاسة الولايات المتحدة، مما جعله أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

 

 

Time واتساب
أمريكا
جو بايدن

أحدث التعليقات

ابوبدر
السم الزعاف امريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا مستخدمين دول العالم لتنفيذ اجنداتهم وحسب مصالحهم ومخلينهم مثل القرابين في اي لحظة يقدمون دولة من دول العالم كقربان يضحون فيها.
د محمد ماجد بخش
الارتباط نووي بين الذرات في الجزيئات
نوال
كاتب الخبر خيرررر ارتطم رأسها بسور؟؟ هو اللي ضرب راسها بالجدار عامدا متعمدا والحرمة ماتحركت بعدها الله يستر عليها وش صار لها
ابوبدر
خلاص الدول العربية والاسلامية المدعية للدين صارت مراح للخراب وقلة الادب والحياء ومرتع للفساد والبعد عن الدين نسأل الله العافية والسلامة والدليل شف وش جالس يحصل بينهم ضروب وحروب وفساد ديني ومالي غير ان الوباء اخذ نصيبه منهم ولا زال وغيره وغيره من الايات اللي ربي جالس يرسلها ولكن لا يتعظون ✋😔
د محمد ماجد بخش
العيب في إقصاء د محمد ماجد بخش بزعم اضطرابه يكمن في التحايل على نتائج أبحاثه ومحاولة صدها لإنقاذ الأكاديمية التقليدية ( الكلاسيكية ) التي تتخذ من الجامعات مناصب قيادية ومراكز وظيفية ومصادر قوة شخصية

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