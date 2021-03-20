البيت الأبيض يعلق على واقعة سقوط بايدن أثناء صعوده سلم الطائرة

واشنطن (صدى):
علقت كارين جان بيير، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، على واقعة سقوط الرئيس جو بايدن، بعد أن تعثر أثناء صعوده الدرج على متن طائرة الرئاسة في وقت سابق من يوم الجمعة.
وصرحت بيبر، أثناء إحاطة الصحفيين على متن الطائرة في طريقهم إلى أتلانتا: "كما تعلمون، الجو عاصف جدًا بالخارج، والرياح شديدة. لقد كدت أن أصعد الدرج بنفسي. إنه بخير 100٪".
وفي السياق نفسه، لم تقل جان بيير ما إذا كان بايدن قد أصيب في القدم التي كُسرت مؤخرًا، فيما أضافت: "إنه يقوم بعمل رائع. كل ما يمكنني قوله هو أنه بخير. إنه يستعد للرحلة اليوم ويقوم بعمل رائع".
وتعثر بايدن وهو يتسلق درجات سلم الطائرة، في البداية بدا وكأنه يتعثر، ثم ينهض، ثم يتعثر مرة ثانية، وكافح من أجل النهوض للمرة الثانية لفترة وجيزة، قبل يصطدم بالدرج.
وكان جو بايدن، قد أصيب بكسر في قدمه في نوفمبر الماضي، بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ 78 وفوزه برئاسة الولايات المتحدة، مما جعله أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.