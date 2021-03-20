توقعات بارتفاع سعر برميل النفط هذا الصيف

وكالات (صدى):
كشف بنك جولدمان ساكس عن زيادة كبيرة محتملة في الطلب العالمي على النفط في الأشهر المقبلة مما يزيد سعر خام برنت من 65 دولارا للبرميل إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف.
وأكد بنك جولدمان ساكس أن هناك طلب مرتفع على النفط في المناطق، التي تشهد معدلات مرتفعة للتحصين من كوفيد-19 ، كما أن فترة توقف ارتفاع الأسعار كانت لإلتقاط الأنفاس ويعتبر تراجع سعر النفط يمثل فرصة للشراء ، وفقاً لـ"الإقتصادية " .
وكانت أسعار النفط قد تراجعت نحو 9 في المائة، هذا الأسبوع بعد تنامي القلق إزاء ضعف الطلب في أوروبا وتسبب ارتفاع الدولار الأمريكي في دفع العقود الآجلة لبرنت للانخفاض نحو 7 في المائة أمس الأول.