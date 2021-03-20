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توقعات بارتفاع سعر برميل النفط هذا الصيف

Time منذ 55 دقيقة
Views 1751
توقعات بارتفاع سعر برميل النفط هذا الصيف

وكالات (صدى):
كشف بنك جولدمان ساكس عن زيادة كبيرة محتملة في الطلب العالمي على النفط في الأشهر المقبلة مما يزيد سعر خام برنت من 65 دولارا للبرميل إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف.

وأكد بنك جولدمان ساكس أن هناك طلب مرتفع على النفط في المناطق، التي تشهد معدلات مرتفعة للتحصين من كوفيد-19 ، كما أن فترة توقف ارتفاع الأسعار كانت لإلتقاط الأنفاس ويعتبر تراجع سعر النفط يمثل فرصة للشراء ، وفقاً لـ"الإقتصادية " .

وكانت أسعار النفط قد تراجعت نحو 9 في المائة، هذا الأسبوع بعد تنامي القلق إزاء ضعف الطلب في أوروبا وتسبب ارتفاع الدولار الأمريكي في دفع العقود الآجلة لبرنت للانخفاض نحو 7 في المائة أمس الأول.

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النفط
أسعار النفط
جولدمان ساكس

أحدث التعليقات

ابوبدر
السم الزعاف امريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا مستخدمين دول العالم لتنفيذ اجنداتهم وحسب مصالحهم ومخلينهم مثل القرابين في اي لحظة يقدمون دولة من دول العالم كقربان يضحون فيها.
د محمد ماجد بخش
الارتباط نووي بين الذرات في الجزيئات
نوال
كاتب الخبر خيرررر ارتطم رأسها بسور؟؟ هو اللي ضرب راسها بالجدار عامدا متعمدا والحرمة ماتحركت بعدها الله يستر عليها وش صار لها
ابوبدر
خلاص الدول العربية والاسلامية المدعية للدين صارت مراح للخراب وقلة الادب والحياء ومرتع للفساد والبعد عن الدين نسأل الله العافية والسلامة والدليل شف وش جالس يحصل بينهم ضروب وحروب وفساد ديني ومالي غير ان الوباء اخذ نصيبه منهم ولا زال وغيره وغيره من الايات اللي ربي جالس يرسلها ولكن لا يتعظون ✋😔
د محمد ماجد بخش
العيب في إقصاء د محمد ماجد بخش بزعم اضطرابه يكمن في التحايل على نتائج أبحاثه ومحاولة صدها لإنقاذ الأكاديمية التقليدية ( الكلاسيكية ) التي تتخذ من الجامعات مناصب قيادية ومراكز وظيفية ومصادر قوة شخصية

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