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بدء اختبارات الفترة الثانية للرخص المهنية للمعلمين

Time منذ ساعة
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بدء اختبارات الفترة الثانية للرخص المهنية للمعلمين

الرياض (صدى):
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يبدأ اليوم السبت، جلسات الفترة الثانية من اختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية "الاختبار التربوي العام"، وذلك بمختلف مناطق المملكة.

وأفادت الهيئة، أن الاختبارات ستستمر حتى الجمعة المقبل 26 مارس، لافتة إلى أن المعلم الذي يحصل على الرخصة المهنية، يكون مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، وهي تعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

وأشارت إلى أن المعايير والمسارات المهنية، فضلًا عن الاختبار التربوي العام، تشمل العديد من التخصصات العلمية لكافة المراحل التعليمية، فيما كانت قد عقدت الفترة الأولى من الاختبارات في يناير الماضي، وتضمنت الاختبارات التخصصية التي شملت 40 تخصصاً تدريسياً.

 

 

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المعلمين
هيئة تقويم التعليم
الرخص المهنية
الاختبار التربوي

أحدث التعليقات

ابوبدر
السم الزعاف امريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا مستخدمين دول العالم لتنفيذ اجنداتهم وحسب مصالحهم ومخلينهم مثل القرابين في اي لحظة يقدمون دولة من دول العالم كقربان يضحون فيها.
د محمد ماجد بخش
الارتباط نووي بين الذرات في الجزيئات
نوال
كاتب الخبر خيرررر ارتطم رأسها بسور؟؟ هو اللي ضرب راسها بالجدار عامدا متعمدا والحرمة ماتحركت بعدها الله يستر عليها وش صار لها
ابوبدر
خلاص الدول العربية والاسلامية المدعية للدين صارت مراح للخراب وقلة الادب والحياء ومرتع للفساد والبعد عن الدين نسأل الله العافية والسلامة والدليل شف وش جالس يحصل بينهم ضروب وحروب وفساد ديني ومالي غير ان الوباء اخذ نصيبه منهم ولا زال وغيره وغيره من الايات اللي ربي جالس يرسلها ولكن لا يتعظون ✋😔
د محمد ماجد بخش
العيب في إقصاء د محمد ماجد بخش بزعم اضطرابه يكمن في التحايل على نتائج أبحاثه ومحاولة صدها لإنقاذ الأكاديمية التقليدية ( الكلاسيكية ) التي تتخذ من الجامعات مناصب قيادية ومراكز وظيفية ومصادر قوة شخصية

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