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إعلان الضوابط الصحية لموسم الحج المقبل

Time منذ ساعة
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إعلان الضوابط الصحية لموسم الحج المقبل

مكة المكرمة (صدى):
كشف برنامج التحول الوطني، عن الضوابط الصحیة لحج عام 1442ھـ، حیث اشترطت حصول حجاج الداخل على جرعات اللقاح قبل الأول من شھر ذي الحجة.

وحددت الضوابط نسبة 60 %من سكان مكة المكرمة والمدینة المنورة للحصول على اللقاح قبل دخول شھر ذي الحجة بالإضافة إلى اقتصار الفئات العمریة من 18 إلى 60 سنة.

وتضمنت الضوابط تحدید فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة، والاستفادة من جمیع الرخص الشرعیة للتخفیف على التنظیم.

كما أشترطت حصول جمیع المكلفین والعاملین في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة، وحصول جمیع حجاج الداخل على جرعات اللقاح قبل 1 ذي الحجة.

بالإضافة إلى حصول أي حاج من الخارج على لقاح كوفید-19 معتمد من منظمة الصحة العالمیة، وأن تكون الجرعة الثانیة من اللقاح قبل دخول المملكة بما لا یقل عن أسبوع، وإبراز نتیجة فحص مخبري معتمد سلبیة لفیروس كورونا المستجد قبل 72 ساعة من الوصول.

إلزام جميع الحجاج والعاميلة بارتداء الكمامة، جمیع الأوقات، وتنسیق خروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبیق الإجراءات الاحترازیة المعتمدة.

في حين أشترطت التباعد داخل السكن عند المبیت بمسافة متر ونصف بین الحجاج، ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج

 

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لقاح كورونا

أحدث التعليقات

ابوبدر
السم الزعاف امريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا مستخدمين دول العالم لتنفيذ اجنداتهم وحسب مصالحهم ومخلينهم مثل القرابين في اي لحظة يقدمون دولة من دول العالم كقربان يضحون فيها.
د محمد ماجد بخش
الارتباط نووي بين الذرات في الجزيئات
نوال
كاتب الخبر خيرررر ارتطم رأسها بسور؟؟ هو اللي ضرب راسها بالجدار عامدا متعمدا والحرمة ماتحركت بعدها الله يستر عليها وش صار لها
ابوبدر
خلاص الدول العربية والاسلامية المدعية للدين صارت مراح للخراب وقلة الادب والحياء ومرتع للفساد والبعد عن الدين نسأل الله العافية والسلامة والدليل شف وش جالس يحصل بينهم ضروب وحروب وفساد ديني ومالي غير ان الوباء اخذ نصيبه منهم ولا زال وغيره وغيره من الايات اللي ربي جالس يرسلها ولكن لا يتعظون ✋😔
د محمد ماجد بخش
العيب في إقصاء د محمد ماجد بخش بزعم اضطرابه يكمن في التحايل على نتائج أبحاثه ومحاولة صدها لإنقاذ الأكاديمية التقليدية ( الكلاسيكية ) التي تتخذ من الجامعات مناصب قيادية ومراكز وظيفية ومصادر قوة شخصية

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