زيدان: مواجهة ليفربول ستكون صعبة للغاية

وكالات (صدى):
علّق مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، اليوم السبت، على قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهة بين ليفربول و"المرينغي".
وقال زيدان في مؤتمر صحفي : "لا يمكننا القول بأنها قرعة سيئة أو جيدة، لأن ما يحدث طوال الموسم لا يهم".
وأضاف : " وبالمثل أيضا لا يهم ما يمر به ليفربول حاليا في الدوري لأنه في أي وقت يمكن أن يستخدم أوراقه دون النظر لموقفه في البطولة المحلية".
وتابع: "نعلم من هو ليفربول وهذا أمر لن يتغير. هم مثلنا، فقد كنا على حافة الهاوية هذا الموسم ولكن وضعنا جيد في كلتا البطولتين. ستكون مباراة بين فريقين فازا كثير بلقب دوري الأبطال ومواجهة صعبة للغاية. في هذا المستوى يكون دائما الفوز صعبا".
وأشار زيدان إلى أن المباراتين القادمتين بأنهما ستكونان "في غاية القوة"، مشيرا إلى أن "الريدز" يتميزون بالقوة البدنية الكبيرة.