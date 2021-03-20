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زيدان: مواجهة ليفربول ستكون صعبة للغاية

Time منذ ساعة
Views 1682
زيدان: مواجهة ليفربول ستكون صعبة للغاية

وكالات (صدى):
علّق مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، اليوم السبت، على قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهة بين ليفربول و"المرينغي".

وقال زيدان في مؤتمر صحفي : "لا يمكننا القول بأنها قرعة سيئة أو جيدة، لأن ما يحدث طوال الموسم لا يهم".

وأضاف : " وبالمثل أيضا لا يهم ما يمر به ليفربول حاليا في الدوري لأنه في أي وقت يمكن أن يستخدم أوراقه دون النظر لموقفه في البطولة المحلية".

وتابع: "نعلم من هو ليفربول وهذا أمر لن يتغير. هم مثلنا، فقد كنا على حافة الهاوية هذا الموسم ولكن وضعنا جيد في كلتا البطولتين. ستكون مباراة بين فريقين فازا كثير بلقب دوري الأبطال ومواجهة صعبة للغاية. في هذا المستوى يكون دائما الفوز صعبا".

وأشار زيدان إلى أن المباراتين القادمتين بأنهما ستكونان "في غاية القوة"، مشيرا إلى أن "الريدز" يتميزون بالقوة البدنية الكبيرة.

Time واتساب
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
زيدان

أحدث التعليقات

ابوبدر
السم الزعاف امريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا مستخدمين دول العالم لتنفيذ اجنداتهم وحسب مصالحهم ومخلينهم مثل القرابين في اي لحظة يقدمون دولة من دول العالم كقربان يضحون فيها.
د محمد ماجد بخش
الارتباط نووي بين الذرات في الجزيئات
نوال
كاتب الخبر خيرررر ارتطم رأسها بسور؟؟ هو اللي ضرب راسها بالجدار عامدا متعمدا والحرمة ماتحركت بعدها الله يستر عليها وش صار لها
ابوبدر
خلاص الدول العربية والاسلامية المدعية للدين صارت مراح للخراب وقلة الادب والحياء ومرتع للفساد والبعد عن الدين نسأل الله العافية والسلامة والدليل شف وش جالس يحصل بينهم ضروب وحروب وفساد ديني ومالي غير ان الوباء اخذ نصيبه منهم ولا زال وغيره وغيره من الايات اللي ربي جالس يرسلها ولكن لا يتعظون ✋😔
د محمد ماجد بخش
العيب في إقصاء د محمد ماجد بخش بزعم اضطرابه يكمن في التحايل على نتائج أبحاثه ومحاولة صدها لإنقاذ الأكاديمية التقليدية ( الكلاسيكية ) التي تتخذ من الجامعات مناصب قيادية ومراكز وظيفية ومصادر قوة شخصية

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