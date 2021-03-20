يوتيوب ينافس تيك توك بإطلاق ميزة «شورتس»

وكالات (صدى):
أعلنت "يوتيوب"، أمس الأول الخميس، في الولايات المتحدة، عن إطلاق نسخة أولى من أداتها "يوتيوب شورتس" المخصصة لإنتاج ونشر مقاطع الفيديو القصيرة؛ حيث تسعى إلى منافسة تطبيق "تيك توك".
ونالت هذه الخدمة ما يصل إلى 6.5 مليار مشاهدة يوميا في الهند خلال مرحلة تجريبية لها، وفق ما أفاد مسؤول منتجات "يوتيوب شورتس"، تود شيرمان الذي قال: "نحن بصدد إطلاق الإصدار التجريبي في الولايات المتحدة بدءا من اليوم (أمس) حيث نواصل بناء التجربة جنبا إلى جنب مع مجتمعنا العالمي".
وأضاف شيرمان: "نعتزم إضافة وظائف إضافية مع مواصلة تطوير شورتس بالتعاون مع مصممين وفنانين"، كذلك أطلقت شركات الإنترنت العملاقة الأخرى في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، خدمات فيديو خفيفة سعيا إلى منافسة "تيك توك"، التي هددت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بحظرها على الأراضي الأمريكية.