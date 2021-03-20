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شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1528
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني أول/ الكهرباء والأجهزة (الجبيل): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مدير إدارة السلامة الصناعية (ينبع): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الكيمياء، أو العلوم البيئية).

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مارس 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا 

 

 

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ينبع
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التصنيع

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لايوجد هناك مواعيد ام هي مختصرة على فئات معينة عند طلب الحجر برنامجكم لايفتح مواعيد كيف تناقضون اقوالكم لايوجد مواعيد مقفلة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يحتي انا فديت الحلوين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض

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