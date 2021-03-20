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طرق يستخدمها القراصنة لسرقة بيانات الحسابات بـ "فيسبوك"

Time منذ 48 دقيقة
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طرق يستخدمها القراصنة لسرقة بيانات الحسابات بـ "فيسبوك"

وكالات (صدى):
حذّر خبراء في التقنية من طرق يستخدمها القراصنة لسرقة بيانات الحسابات بموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وأكد الخبراء لتفادي سرقة البيانات، على ضرورة تسجيل الدخول إلى الحساب في "فيسبوك" أو "إنستغرام" باستخدام التطبيق في الهاتف، أو إدخال عنوان "URL" يدوياً في المتصفح.

ويعتمد القراصنة على إرسال إشعارات بمحاولة دخول مزيفة لصاحب الحساب، مصحوب بها رابط URL لموقع ويب مزيف مشابه لصفحة تسجيل الدخول الحقيقية لفيسبوك أو إنستغرام، من أجل الحصول على البيانات.

وينفذ القراصنة هجوم يُسمى "حشو بيانات الاعتماد" للدخول على حسابات الأشخاص بفيسبوك أو إنستغرام، عبر اختراق موقع ويب آخر تابع لنفس الشخص المُستهدف والحصول على البيانات المُستخدمة بالهجوم.

كما يعتمد بعض القراصنة على تطبيقات يتم تنزيلها من الأشخاص وتحتوي على ضرر يتعلق بتسجيل ضغطات المفاتيح، ومن ثم يمكن من خلال تلك الطريقة معرفة اسم المُستخدم وكلمة المرور.

ويرسل القراصنة روابط URL للأشخاص بشكل خادع لدفعهم إلى تسجيل البيانات الخاصة بهم لدخول "فيسبوك" أو "إنستغرام".

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يحتي انا فديت الحلوين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض

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