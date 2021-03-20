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مباريات اليوم السبت

Time منذ ساعة
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مباريات اليوم السبت

ماجد محمد (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يشهد اليوم إقامة مباريات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيلعب فيها الرائد مع الاتحاد في الساعة 16:15، والشباب مع التعاون في الساعة 18:40، والهلال مع القادسية في الساعة 20:45، والنصر مع الباطن في الساعة 20:45، ويسبقهم لقاء الفتح ضد الأهلي، والاتفاق أمام الفيصلي 18:30.

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

يلعب بورنموث أمام ساوثامبتون 15:15، ثم إيفرتون مع مانشستر سيتي 20:30، وذلك في ربع نهائي البطولة.

مباريات الدوري الإنجليزي

يواجه برايتون نادي نيوكاسل ضمن مباريات الجولة الـ 29، وذلك في تمام الساعة 23:00.

مباريات الدوري الإسباني

يلعب أتلتيك بيلباو مع إيبار 16:00، ثم يستضيف سيلتا فيجو نظيره ريال مدريد 19:15، وسيلعب ويسكا مع أوساسونا 20:30، وفي نهاية اليوم يلعب بلد الوليد مع إشبيلية 23:00.

مباريات الدوري الإيطالي

يلتقي كروتوني مع بولونيا في تمام الساعة 17:00، وسبيزيا مع كالياري 20:00.

مباريات الدوري الألماني

سيكون اليوم مليئًا بالمباريات القوية، والبداية من مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت، وآينتراخت فرانكفورت يستضيف أونيون برلين، ويحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على كولن ويلعب فيردر بريمن مع فولفسبورج جميعهم في الساعة 17:30، وفي النهاية يلعب شالكة مع بوروسيا مونشنجلادباخ 20:30.

 

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مباريات اليوم

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا عدد ممثل حقيقي في الذرات سوى وحدة ثقلها الفراغية
د محمد ماجد بخش
وحدة تمثيل مضاعف الذرة المغناطيسية هي وحدة التمثيل العددي للذرات المحورية المكافئة
تركي الحربي
لايوجد هناك مواعيد ام هي مختصرة على فئات معينة عند طلب الحجر برنامجكم لايفتح مواعيد كيف تناقضون اقوالكم لايوجد مواعيد مقفلة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يحتي انا فديت الحلوين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض

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