مدى إمكانية إرسال تأشيرة زيارة للتابعين المُلغاة إقامتهم بعد خروجهم دون عودة

الرياض (صدى):
كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، موقف التابعين والمُرافقين من العودة إلى المملكة بتأشيرة زيارة، بعد خروجهم بتأشيرة "خروج وعودة" دون أن يسجلوا عودة بالموعد المُحدد.
وردت "الجوازات" على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى إمكانية إرسال تأشيرة زيارة لزوجته وأبنائه بعد خروجهم قبل 7 أشهر بتأشيرة "خروج وعودة"، قبل أن يتم إلغاء إقامتهم بشكل نهائي.
وأكدت المديرية العامة للجوازات، في ردها عبر حسابها على موقع العدوين الصغير "تويتر"، أن قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمُرافقين.