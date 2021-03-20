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الرياض شارع البطحاء في الثمانينات الهجرية
منذ 41 دقيقة
478
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذا تصريح الحج ابغى اعرف تصريح العمره ياليت احد يفيدني. لأني جالسه ادور
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔 معقوله باقي فيه قمل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا غلام صاف عقلك من الشتاء ل الصيف تران انتصفنا في الربيع الزهور بدت. تذبل والجوا قلب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا غلام صاف عقلك من الشتاء ل الصيف تران انتصفنا في الربيع الزهور بدت. تذبل والجوا قلب
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