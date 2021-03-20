تحديث تليجرام ينافس " كلوب هاوس "

وكالات (صدى):
طرح آخر تحديث لبرنامج " تليجرام " ميزة جديدة تمكنه من منافسة تطبيق " كلوب هاوس "، المقتصر استخدامه على هواتف آيفون فقط.
وينافس تحديث تليجرام الجديد، كلوب هاوس في خاصية المحادثات الصوتية Voice Chat 2.0.
وستصبح المحادثات الصوتية، مُتاحة في القنوات أيضًا وبلا حدود على عدد المشاركين، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للتطبيق.
وبعد تحديث تليجرام سيتمكن المستخدمون، من استضافة محادثات صوتية، إضافة إلى ميزة رفع اليد، حيث سيرى المسؤولون رسمًا متحركًا جديدًا عندما يستخدم أحد المشاركين خيار رفع اليد، سيؤدي النقر فوقه إلى فتح نافذة منبثقة بها خيار للسماح للمشارك بالتحدث أو فتح الدردشة أو إزالة المشارك.
كما سيحصل المسؤولون على خيار لإضافة عناوين إلى الدردشات الصوتية لمساعدة الأعضاء على رؤية موضوع المحادثة قبل الانضمام.
ويوفر التحديث أيضًا ميزة نشر الدردشات المسجلة الجديدة من مسؤولي المجموعة والقناة بعد تسجيلها، وذلك لخدمة الأعضاء الذين فاتهم الحدث المباشر.