الأعداد السابقة للصحيفة

تحديث تليجرام ينافس " كلوب هاوس "

Time منذ 6 دقائق
Views 1208
تحديث تليجرام ينافس " كلوب هاوس "

وكالات (صدى):
طرح آخر تحديث لبرنامج " تليجرام " ميزة جديدة تمكنه من منافسة تطبيق " كلوب هاوس "، المقتصر استخدامه على هواتف آيفون فقط.

وينافس تحديث تليجرام الجديد، كلوب هاوس في خاصية المحادثات الصوتية Voice Chat 2.0.

وستصبح المحادثات الصوتية، مُتاحة في القنوات أيضًا وبلا حدود على عدد المشاركين، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للتطبيق.

وبعد تحديث تليجرام سيتمكن المستخدمون، من استضافة محادثات صوتية، إضافة إلى ميزة رفع اليد، حيث سيرى المسؤولون رسمًا متحركًا جديدًا عندما يستخدم أحد المشاركين خيار رفع اليد، سيؤدي النقر فوقه إلى فتح نافذة منبثقة بها خيار للسماح للمشارك بالتحدث أو فتح الدردشة أو إزالة المشارك.

كما سيحصل المسؤولون على خيار لإضافة عناوين إلى الدردشات الصوتية لمساعدة الأعضاء على رؤية موضوع المحادثة قبل الانضمام.

ويوفر التحديث أيضًا ميزة نشر الدردشات المسجلة الجديدة من مسؤولي المجموعة والقناة بعد تسجيلها، وذلك لخدمة الأعضاء الذين فاتهم الحدث المباشر.

Time واتساب
تليجرام
كلوب هاوس

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياليت يهبدونه لين يعض الأرض
مسفر الغامدي
طيَّح من مكانة مصر طاح حظه
ورق... خسران
الله يشفيك، تصدق يابو ناصر، ولا تنسانا 😂
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. هذي نهاية الطريق الحرام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تمسكوه وفي مزبن الجاني تدشدشوه ..

أخر الأخبار

تحديث تليجرام ينافس " كلوب هاوس "
تحديث تليجرام ينافس " كلوب هاوس "
Time منذ 6 دقائق Views 1208
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ 15 دقيقة Views 1292
سعد الصغير عن زواجه العرفي براقصة وتقبيل قدميها: "عملت لي سِحر"
سعد الصغير عن زواجه العرفي براقصة وتقبيل قدميها: "عملت لي سِحر"
Time منذ 43 دقيقة Views 877
قتلى وجرحى حوثيون في مواجهات مع الجيش اليمني
قتلى وجرحى حوثيون في مواجهات مع الجيش اليمني
Time منذ 49 دقيقة Views 1549
ضاحي خلفان: "إدانة الإرهاب حبر على ورق لا أثر لها بالواقع"
ضاحي خلفان: "إدانة الإرهاب حبر على ورق لا أثر لها بالواقع"
Time منذ 54 دقيقة Views 1703
شاهد.. متهور يجسد لعبة "قراند" ويقفز من السيارة أثناء سيرها
شاهد.. متهور يجسد لعبة "قراند" ويقفز من السيارة أثناء سيرها
Time منذ ساعة Views 2116
خائنة تنتقم من عشيقها بعدما رفض قتل زوجته!
خائنة تنتقم من عشيقها بعدما رفض قتل زوجته!
Time منذ ساعة Views 1689
شاهد.. شاب يتحرش بسيدة في مركز تجاري بجدة
شاهد.. شاب يتحرش بسيدة في مركز تجاري بجدة
Time منذ ساعتين Views 4799
أول رد من رابطة العالم الإسلامي على استهداف مصفاة تكرير البترول بالرياض
أول رد من رابطة العالم الإسلامي على استهداف مصفاة تكرير البترول بالرياض
Time منذ ساعتين Views 1797
النصر يمدد عقد سلطان الغنام بـ 28 مليون ريال
النصر يمدد عقد سلطان الغنام بـ 28 مليون ريال
Time منذ ساعتين Views 2267