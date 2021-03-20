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قتلى وجرحى حوثيون في مواجهات مع الجيش اليمني

Time منذ 49 دقيقة
Views 1545
قتلى وجرحى حوثيون في مواجهات مع الجيش اليمني

عدن (صدى):
دمرت ضربات مدفعية للجيش اليمني آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق مدينة تعز المركز الإداري للمحافظة التي تحمل ذات الاسم في جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن مدفعية الجيش تمكنت مساء يوم الجمعة من إحراق عربة تابعة للمليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في تلة السلال شرقي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش رصدت تحركات لعناصر المليشيات في الجبهة الشرقية واستهدفت مدفعيها عربة تحمل رشاشا من عيار 23، وعلى متنه عناصر حوثية، وأسفر هذا الاستهداف عن تدمير العربة ومصرع العناصر الحوثية الذين كانوا على متنها.

وأشار المصدر العسكري إلى أن مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الشرقية للمدينة منذ ساعات الفجر الاولى عقب هجوم شنته مليشيا وتم التصدي له من قبل الجيش اليمني.

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اليمن
الحوثيون

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياليت يهبدونه لين يعض الأرض
مسفر الغامدي
طيَّح من مكانة مصر طاح حظه
ورق... خسران
الله يشفيك، تصدق يابو ناصر، ولا تنسانا 😂
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. هذي نهاية الطريق الحرام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تمسكوه وفي مزبن الجاني تدشدشوه ..

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