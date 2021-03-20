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خائنة تنتقم من عشيقها بعدما رفض قتل زوجته!

Time منذ 16 دقيقة
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خائنة تنتقم من عشيقها بعدما رفض قتل زوجته!

القاهرة (صدى):
تواطأ رجل في مصر مع امرأة جمعته بها علاقة محرمة، بحيث يقتل كل منهما زوجه حتى يتسنى لهما الزواج.

ونفذت المرأة اتفاقها بقتل زوجها بالفعل، لكن العشيق أخلّ بالاتفاق ورفض قتل زوجته، ما أثار غضبها لتقرر الانتقام منه.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا بالعثور على جثة امرأة 38 عامًا، بالطريق الدائري بالقاهرة، لتكشف التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها.

وأقرت الجانية بارتباطها بعلاقة غير شرعية بزوج المجني عليها، واتفقاهما على التخلص من زوجيهما من أجل أن يتزوجا.

واعترفت بأنه نظرا لمماطلة عشيقها في قرار قتل زوجته، عقدت العزم على الانتقام منه بقتلها بنفسها.

Time واتساب
مصر
جريمة
خيانى

أحدث التعليقات

ابو عمار
يا كثر مشاكل مي العيدان بسبب الفراغ اللي تعيشه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
مجرد تعبير عن انسجامها مع الاغنيه
ابو عمار
يمكن يكون اتفاق بينهما لانه يبدو انه يعرفها

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