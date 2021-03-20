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أول رد من رابطة العالم الإسلامي على استهداف مصفاة تكرير البترول بالرياض

Time منذ 56 دقيقة
Views 1542
أول رد من رابطة العالم الإسلامي على استهداف مصفاة تكرير البترول بالرياض

مكة المكرمة (صدى):
أدانت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية، الاعتداء الإرهابي بطائرات مسيّرة، على مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض ، وما نتج عنه من حريق تمت السيطرة عليه دون وقوع وفيّات أو إصابات "بحمد الله".

وأكدت الرابطة في بيان صدر عن معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذه الأعمال الإرهابية التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت والمرافق الحيوية والأعيان المدنية، تنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية، وتطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجددت الرابطة، باسم علماء وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها الجامعة تضامنها ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه وتتبناه من إجراءات في مواجهة: "هذه الأعمال الإرهابية ومن يقف وراءها"؛لحماية شعبها، وسلامة أراضيها، وضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وأكدت الرابطة أن هذه الجرائم تعكس مستوى حالة اليأس والعزلة الدولية التي تعانيها أيديولوجيتها الطائفية المستأجرة.

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رابطة العالم الإسلامي
مصفاة الرياض

أحدث التعليقات

ابو عمار
يا كثر مشاكل مي العيدان بسبب الفراغ اللي تعيشه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
مجرد تعبير عن انسجامها مع الاغنيه
ابو عمار
يمكن يكون اتفاق بينهما لانه يبدو انه يعرفها

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