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النصر يمدد عقد سلطان الغنام بـ 28 مليون ريال

Time منذ ساعة
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النصر يمدد عقد سلطان الغنام بـ 28 مليون ريال

نواف السالم (صدى):
توصلت إدارة نادي النصر، إلى اتفاق مع اللاعب سلطان الغنام، بشأن تمديد عقده لمدة أربعة أعوام.

وكشفت مصادر أن الاتفاق أن الاتفاق مقابل 28 مليون ريال، بواقع 7 ملايين ريال سنويا، كما اشترط الغنام أن يبدأ عقده الجديد مطلع يوليو المقبل.

ويتقاضى سلطان الغنام الذي تعاقد مع النصر منذ 2018، حاليا نحو مليون و200 ألف ريال، بحسب الرياضية.

ويسعى النصر للحفاظ على القوام الأساسي للفريق ليعود في الموسم الجديد للمنافسة، بعد السقوط المدوي في بداية النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
النصر
سلطان الغنام

أحدث التعليقات

ابو عمار
يا كثر مشاكل مي العيدان بسبب الفراغ اللي تعيشه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
مجرد تعبير عن انسجامها مع الاغنيه
ابو عمار
يمكن يكون اتفاق بينهما لانه يبدو انه يعرفها

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