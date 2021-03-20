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تبوك تودع أول رئيس لهيئة الأمر بالمعروف الشيخ سعود المفلح

Time منذ 15 دقيقة
Views 1283
تبوك تودع أول رئيس لهيئة الأمر بالمعروف الشيخ سعود المفلح

تبوك (صدى):
توفى الشيخ سعود بن سعد المفلح، أحد أقدم أئمة المساجد بتبوك، والذي اشتهر بقدرته على تحديد القبلة بدقة بمساجد المنطقة.

وكان المفلح رحمه الله قدم مسيرة طويلة في خدمة دينه ثم وطنه، كما كان يحرص الأهالي على حضور صلاة التراويح والتهجد خلفه لختم القرآن الكريم.

وتدرج الشيخ سعود في عدة وظائف حكومية، حيث عينه الأمير خالد السديري -رحمه الله-، أول رئيس لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بعد ذلك انتقل الشيخ سعود، إلى المحكمة الشرعية، وآخر وظيفة استلمها كانت رئيس كتابات العدل في تبوك من عام 1392هـ حتى تقاعده المبكر عام 1407هــ.

يذكر أن الشيخ سعود، كان يتناوب الإمامة في جامع الملك سعود، مع الشيخ صالح محمد التويجري -رحمه الله-، حيث كان الأهالي يحرصون على الحضور مبكراً إلى صلاة التراويح والتهجد خلف الشيخين.

Time واتساب
تبوك
هيئة الامر بالمعروف
سعود المفلح

أحدث التعليقات

أبو كنان
رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُونُ ، وَالْمَبْطُونُ ، وَالْغَرِيقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) رواه البخاري (2829) ومسلم ( 1914) فيرجى لمن مات غريقا أن يكون شهيدا
الوفا طبعي
ياعلموا بأسمه وخلوا خلق الله يعرفون وإلا احتفظوا بخبركم لكم
الوفا طبعي
حكيم ياشيخ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
زائر
اطلبوا الاسعاف له جاته دوخه يمكن نوبة سكر يمكن اي عارض فين عقولهم ذولا
خالد الغامدي
فيه ناس فقيره ومحتاجه هي أولى بهاذي الفلوس ماهو نادي شي يقهر

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