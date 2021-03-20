رد جريء من سمية الخشاب على مغازلة محمد رمضان لها

القاهرة (صدى):
رغم الانتقادات التي طالت الممثل المصري محمد رمضان لتغزله في مواطنته سمية الخشاب بعبارات جريئة، ما اعتبره الجمهور تحرشا لفظيا، خرجت الخشاب لترد على المغازلة بطريقتها.
وأثارت الخشاب الجدل بردها على مغازلة رمضان حيث قالت له: " بالراحة على الملبن يا موسى لينكسر " .
وانهالت الانتقادات على سمية الخشاب، ومحمد رمضان، لاستخدامها مصطلحات " جريئة " للترويج لمسلسهما الرمضاني " موسى ".
وقال أحد المتابعين للخشاب: " مسلسل موسى والملبن حقكم هذا مجهزينه لرمضان حتى تعطوا الناس نصائح ولا رمسسة في الشهر الكريم، عليكم غضب الرب، تتعبون الآن من أجل خراب البيوت والصائمين، وتقطعون الناس عن صلاتهم ".
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