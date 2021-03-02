كورونا المتحور يظهر في تونس رغم تشديد الإجراءات

تونس (صدى):
أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الثلاثاء، اكتشاف أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، التي اكتُشفت في بريطانيا قبل أشهر.
وقالت الوزارة في بيان لها: " إنه في إطار متابعتها المستمرة لمستجدات الوضع الصحي، تم اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن في تونس".
ودعت الوزارة إلى مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.
وكانت تونس قد أعلنت فرض الحجر الصحي الإجباري منذ مطلع فبراير الماضي على جميع الوافدين من الخارج، وتعليق الرحلات الجوية مغادرة ووصولا وعبورا من بريطانيا وأستراليا وجنوب إفريقيا، التي سجلت انتشار سلالات متحورة من الفيروس.