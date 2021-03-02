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حقيقة طلب تركي آل الشيخ شراء نادي الزمالك

Time منذ ساعة
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حقيقة طلب تركي آل الشيخ شراء نادي الزمالك

نواف السالم (صدى):
استنكر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ما تم تداوله الساعات الماضية حول طلبه شراء نادي الزمالك المصري، بمبلغ ضخم لصالح مصر.

وكان حساب منسوب لأشرف بن شرقي لاعب الزمالك، نشر خبرًا مفاده: " رسميًا، معالي المستشار تركي آل الشيخ يريد شراء نادي الزمالك لمدة 8 سنوات بمبلغ ضخم لصالح الدولة، وسيصبح الزمالك ناديًا عالميًا ".

وعلى الفور نفى آل الشيخ صحة الخبر، معلقا على هذه التغريدة، قائلًا: "رسميًا، أنت كذاب ".

وكان آل الشيخ شدد في وقت سابق،على قطع علاقته بالرياضة المصرية، بعد بيع حصته في نادي بيراميدز وتنازله عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

Time واتساب
الزمالك
تركي آل الشيخ

أحدث التعليقات

abdul
"...من الناس اللي دعوتها مستجابة فقال لي خليها تدعي لي في كذا، وفي خلال أيام عديدة استجاب الله دعوة والدتي للرئيس السيسي " ....ماشاء الله ! عندما يجتمعوا اولياء الله، ذكورا وإناثا. تقبل دعواتهم في ظرف 72 هاورز .
د محمد ماجد بخش
وفقا للتأثير العددي المنتظم المحدد لكتل العناصر الفراغية إم تحديد مواقع ومسميات العناصر حيث مقابلة التردد مع تمثيل العدد واختيار الأعداد الصحيحة فقط لتمثيل العناصر واعتبار ما عداها نظائر تابعة لها يمنة ويسرة
د محمد ماجد بخش
قبلت المهمة رغم عسرها وصعوبتها وأثبت أن كتلة الذرة فراغية مغناطيسية وأن المجموع الذري هو محور الكتلة والطاقة المغناطيسيتين
د محمد ماجد بخش
حفظ الله مصر وجميع الأمصار العربية من شر الفئات التي تسعى للحكم بلا علم ولا عمل ولا كتاب منير لمجرد مسايرة ومحاكاة التيار الجارف المزعزع الذي تنهجه وتسلكه دون اعتبار لطبيعة الشعب وثقافته وحسن اختياره لقادته
د محمد ماجد بخش
طبعا لم تقبل هذه المفاهيم ولم ترفض وتم طعن صاحبها في الظهر وتصعيب المهمة عليه ليذهب للغرب والشرق لكنه بقي صامدا كالطود

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