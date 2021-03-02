حقيقة طلب تركي آل الشيخ شراء نادي الزمالك

نواف السالم (صدى):
استنكر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ما تم تداوله الساعات الماضية حول طلبه شراء نادي الزمالك المصري، بمبلغ ضخم لصالح مصر.
وكان حساب منسوب لأشرف بن شرقي لاعب الزمالك، نشر خبرًا مفاده: " رسميًا، معالي المستشار تركي آل الشيخ يريد شراء نادي الزمالك لمدة 8 سنوات بمبلغ ضخم لصالح الدولة، وسيصبح الزمالك ناديًا عالميًا ".
وعلى الفور نفى آل الشيخ صحة الخبر، معلقا على هذه التغريدة، قائلًا: "رسميًا، أنت كذاب ".
وكان آل الشيخ شدد في وقت سابق،على قطع علاقته بالرياضة المصرية، بعد بيع حصته في نادي بيراميدز وتنازله عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.