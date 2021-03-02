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مستجدات قضية الطفلة جنى الشهري المتوفاة إثر ماس كهربائي بالمجاردة

Time منذ 4 دقائق
Views 1135
مستجدات قضية الطفلة جنى الشهري المتوفاة إثر ماس كهربائي بالمجاردة

أبها (صدى):
قررت محكمة الاستئناف الإدارية في عسير، تأييد الحكم الصادر ضد بلدية المجاردة بدفع 150 ألف ريال لورثة الطفلة جنى علي محمد الشهري، التي توفيت إثر ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة.

ومن جانبها أوضحت والدة الطفلة المتوفاة، أنهم لم يحصلوا على شيء حتى الآن من بلدية المجاردة التي ما زالت تماطل في الدفع، بحسب الوطن.

يذكر أن الطفلة لقت مصرعها بسبب ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة التابعة لبلدية المجاردة، وبعد مباشرة الجهات المختصة اتضح وجود 6 أعمدة بها ماس كهربائي.

وتم حينها إعفاء رئيس بلدية المجاردة، ومدير الخدمات، ورئيس قسم الكهرباء بالبلدية من مناصبهم.

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المجاردة
عسير
جنى الشهري

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الذرية رزق من الله ، الله يرزقها الذرية الصالحة
بلبل البحر
الله يغفر لها ويرحمها .. الله يفرج على زوجها وذويها ويرزقهم الصبر
عبدالله
اللهم العن اذناب ايران اللي خربوا بلاد العرب من اجل ان يحكم الولي السفية الفارسي العرب. اذناب ايران ليس لهم الا الحرق والطرد من بلاد العرب.
عبدالله
هياط فاق الحد هيليكوبتر مره واحده ههههههههه يعني لو هو مخترع لقاح كورونا، كان جاء راكب ايش؟
اسعد الدلخ
لتأكيد ما ذكرته .... ركزو في آخر ثانيه من المقطع ..لما حرك الجوال جت الكامره بوجه الحجر.. يعني كان يصور على مسافه متر ونصف بالكثير مع استخدام خاصية التكبير... مع تحيات المحقق اسعد بوند بليله

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