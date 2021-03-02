الأعداد السابقة للصحيفة

قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

Time منذ 35 دقيقة
Views 1876
قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي بداية الجلسة، رفع أعضاء مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي ولي العهد، وبما منّ اللهُّ - جل جلاله - عليه بالصحة والعافية.

ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلاله من التأكيد على عمق العلاقة التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء، عدّ تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير " أنشطة المرأة في الأعمال والقانون 2021 " الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنه ثمرة الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة ـ رعاها الله ـ، وإسهام برامج رؤية (المملكة 2030) في دعم تنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.

وتابع مجلس الوزراء، آخر مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، والإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالفيروس، مع استمرار التذبذب في منحنى الحالات بالمملكة، وكذلك مجموعة من التقارير عن مراكز اللقاح الجديدة في مختلف المناطق، وأعمال التقييم المستمر للإجراءات الوقائية، والتأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وبيّن معاليه أن المجلس، ثمّن كفاءة منظومة الدفاع الجوي في التصدي وإحباط التهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق صواريخ بالستية وطائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مجددا إدانة المملكة واستنكارها لاستمرار تلك الأعمال العدائية والإرهابية.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس ، إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الكرواتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وشبكة الـ ( كي. بي . إس ) وورلد الكورية، وتفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة، وذلك في إطار اللجنة السعودية ــ الكورية المشتركة.

ثالثاً:

الموافقة على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والطاقة والعلوم ( اليونسكو ) بشأن تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام كأحد مراكز الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو.

رابعاً:

تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لها.

خامساً:

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 235 ) وتاريخ 27 / 8 / 1422هـ ، على النحو الوارد في القرار.

سادساً:

اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عامين ماليين سابقين.

سابعاً:

إضافة ممثل من وزارة التعليم وممثل من وزارة الصحة إلى لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان.

ثامناً:

الموافقة على ترقيتين وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) ، وذلك على النحو الآتي:

ترقية المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله الهويش إلى وظيفة (المشرف على المزارع الحكومية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

تعيين حمد بن سليمان بن حمد السليَّم على وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة ( الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ترقية إبراهيم بن مصباح بن عمار الجزائري إلى وظيفة (مدير عام المكتب الرئيسي لرعاية الشباب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الرياضة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

Time واتساب
خادم الحرمين الشريفين
مجلس الوزراء
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
فايز المعجل اسلوب الغطرسه هذي مستوحاه من اسلوب الهلاليين عندما يصابون بالاضطراب ويقولون النصر ليس منافسا لنا وفي النهايه يفترسهم وياخذ الذهب وتبدا مرحلة الزعيق والنعيق تعليقك الائس لايستحق الاشاده او النشر متهور ولن تجد من خلاله التجاوب الايجابي من المجتمع الراقي والمدرك سوى صغار السن والمتعصبين عدا ذلك فهو تصريح بليد
¥ ولد نجد ¥
بارك الله فيكم وسدد خطاكم
عبدالله الناصر / حائل
كنت اتفاخر معتقدا بان اخر شخص يتعاطى بالخيانه والفساد هو الضابط السعودي نظرا لمكانته بين المجتمع التي لاتقبل منه السقوط في قضايا قذره ولمرتباته الذي يتفوق بها على ماعداه من المواطنين واخيرا انه ادى القسم وهو يدرك بانه قسم عظيم ومع ذلك نجدهم يتساقطون تباعا الواحد تلو الاخر وكانهم في مصيده وخاصة كبار الضباط الذين يحصلون على رواتب مهوله ومع ذلك نراهم يقذفون باسمهم وسمعتهم الى مكب التاريخ غير ابهين بمصير سمعة ابناؤهم وعائلاتهم وحتى قبيلتهم بعد فضح امرهم حسبي الله ونعم الوكيل
ابو عبدالله
الاعمار بيد الله
اسعد الدلخ
نعم هكذا تتقدم الشعوب... سبق ان قدمت لنزاهه بلاغ ووجدت منهم تجاوب يشكرون عليه ..و اتمنى منها تلتفت لفساد ساهر.. حينما يصدر مخالفات باطله ويلزمونك بسدادها ..اليس هذا الفساد بعينه..؟ ولدي الدليل القاطع .... ليت جهة الاختصاص تلزم ساهر بعدم اصدار اي مخالفه إلا بوجود صوره واضحه تثبتها... اما تجيك مخالفات ولما تدخل ابشر يقولك بدون صوره أو بصوره مشوشه فماذا يسمى هذا... وللعلم جاء في نظام مكافحة التزوير أن طمس الصور لأخفاء الحقائق يدخل ضمن نظام مكافحة التزوير وعقوباته ..يتبع اذا تبون تسمعون المزيد..

أخر الأخبار

شاهد.. معلمة بالدمام تتحدث عن بطريقة مبسطة لشرح الرياضيات في دقيقة واحدة
شاهد.. معلمة بالدمام تتحدث عن بطريقة مبسطة لشرح الرياضيات في دقيقة واحدة
Time منذ 11 دقيقة Views 1278
تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
Time منذ 21 دقيقة Views 1323
إضافة ممثل من وزارتي ‎التعليم و الصحة إلى لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
إضافة ممثل من وزارتي ‎التعليم و الصحة إلى لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
Time منذ 27 دقيقة Views 1292
بالفيديو..عريس يحضر إلى مكان حفل زفافه بطائرة هليكوبتر
بالفيديو..عريس يحضر إلى مكان حفل زفافه بطائرة هليكوبتر
Time منذ 28 دقيقة Views 255
مجلس الوزراء يثمن كفاءة الدفاع الجوي في التصدي لتهديدات الحوثي
مجلس الوزراء يثمن كفاءة الدفاع الجوي في التصدي لتهديدات الحوثي
Time منذ 29 دقيقة Views 1316
تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة
تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة
Time منذ 33 دقيقة Views 1310
قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
Time منذ 35 دقيقة Views 1876
حساب المواطن يوضح مجدداً معايير استحقاق الدعم
حساب المواطن يوضح مجدداً معايير استحقاق الدعم
Time منذ 37 دقيقة Views 1455
10 خطوات لتوفير وقود السيارة
10 خطوات لتوفير وقود السيارة
Time منذ 46 دقيقة Views 1330
شاهد..  لقطات من اعتراض وتدمير طائرة "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة 
شاهد..  لقطات من اعتراض وتدمير طائرة "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة 
Time منذ 47 دقيقة Views 1485